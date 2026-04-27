La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III

El palacio de la Zarzuela acaba de anunciar con un comunicado la formación universitaria que realizará la princesa Leonor el próximo curso, una vez concluida su formación militar en la Academia General del Aire en San Javier (Murcia).

El comunicado dice lo siguiente:

"Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026.

La Princesa de Asturias ha superado satisfactoriamente el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión. Este grado universitario, que se imparte en el campus de Getafe, incluye, entre otras, materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales.

La Princesa Leonor compatibilizará este periodo de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que ha hecho durante el periodo del bachillerato y los tres años en las academias militares. Su Majestad el Rey ha informado al Presidente del Gobierno de este nuevo periodo de la formación académica de Su Alteza Real la Princesa de Asturias".

La princesa Leonor cumplía los requisitos para ser admitida en el Grado de Ciencias Políticas, que el año pasado obtuvo una nota de corte en la EVAU de 9,54 sobre 14. Durante estos cuatro años, la carrera será costeada por sus padres y es previsible que su agenda institucional siga siendo limitada para dar prioridad a su formación académica.

De momento, la princesa no va a iniciar ningún proceso de convalidación de asignaturas ya cursadas en los Ejércitos, y su plan de estudios incluye materias como Economía Política o Derecho Constitucional. En todo momento, desde la Casa de S.M. el Rey se incide en que la Princesa siga un itinerario homologado y plenamente integrado en el sistema universitario español, para que su paso por la universidad sea lo más parecido posible al de cualquier otro estudiante.