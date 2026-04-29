El traje más favorecedor y primaveral que la reina Letizia ha estrenado en Granada

Doña Letizia ha presidido el acto de Proclamación del Premio Princesa de Girona "Arte 2026", en la cuarta etapa del Tour del Talento, que se ha celebrado en en el Auditorio Manuel de Falla de Granada. Un galardón que reconoce la trayectoria de jóvenes creadores que, a través de su liderazgo, compromiso y creatividad, impulsan proyectos capaces de generar un impacto positivo en la sociedad desde el ámbito artístico y cultural.

Para esta ocasión, ha optado por un estilismo monocolor y primaveral de lo más favorecedor. Se trata de un nuevo traje sastre de dos piezas en color fucsia, con una americana estructurada de corte ligeramente oversize, con solapas clásicas, largo hasta la cadera y con un solo boton. Por su parte, el pantalón, en la misma gama cromática, es corte recto y tiro alto, con caída y raya planchada. Un detalle que ha marcado la diferencia ha sido el top básico también en el mismo color.

En cuanto a los accesorios, ha lucido el bolso Victoria Insignia de Carolina Herrera en color negro, que la Reina posee en varios colores y ha lucido en numerosas ocasiones, y zapatos destalonados de tacón sensato de punta fina de Massimo Dutti. En cuanto a los pendientes, ha vuelto a lucir unos pendientes con piedras verdes, naranjas, rosas y lilas de la firma Dime Que Me Quieres, que estrenó en 2025.