Trump pone en un aprieto a Carlos III en plena cena de Estado en la Casa Blanca

La visita de Estado de Carlos III a Estados Unidos arrancó en Washington con una escena tan reconocible como cargada de intención: el gran banquete oficial en la Casa Blanca. Entre uniformes de gala, vajillas impecables y vestidos de alta costura, la diplomacia volvió a exhibirse en público con todos sus códigos, aunque no sin sobresaltos.

La cena dejó imágenes muy medidas. La reina Camila eligió un diseño fucsia de Fiona Clare y rescató joyas con historia, vinculadas a la princesa Marina de Grecia y Dinamarca. Frente a ella, Melania Trump optó por un vestido de Dior en tonos suaves. Dos elecciones pensadas para un escaparate global en el que cada gesto comunica.

Un clima distendido con mensaje de fondo

El tono institucional se rebajó durante los discursos. Donald Trump introdujo comentarios desenfadados que encontraron réplica en la ironía del monarca. "Pues de no ser por nosotros usted hablaría francés", dejó caer Carlos III, evocando los orígenes coloniales de Estados Unidos. La reacción fue inmediata: risas generalizadas en una sala que, por unos minutos, se alejó de la rigidez habitual.

Más allá de ese intercambio, el rey aprovechó la intervención para insistir en su principal objetivo durante el viaje: reforzar el vínculo histórico entre Londres y Washington. Ese mensaje se vio reforzado con un regalo de carácter simbólico, la campana de un submarino británico de la Segunda Guerra Mundial que llevaba el nombre de Trump. "Que sirva como testimonio de la historia compartida de nuestras naciones y de su brillante futuro. Y si alguna vez necesitan ponerse en contacto con nosotros, simplemente llámenos", señaló.

Una declaración que obliga a rectificar

El momento más incómodo de la velada llegó poco después. Trump afirmó que Estados Unidos había "derrotado militarmente" a Irán y añadió una frase que desató la inquietud diplomática: "Nunca vamos a permitir que ese adversario, Carlos está de acuerdo conmigo, incluso más que yo, tenga un arma nuclear".

La alusión directa al monarca provocó una rápida reacción del Palacio de Buckingham. Un portavoz, en declaraciones recogidas por la BBC, recordó que el rey conoce la posición tradicional de su Gobierno en materia de no proliferación nuclear, subrayando así su neutralidad. El matiz no es menor en un contexto en el que el Ejecutivo británico encabezado por Keir Starmer mantiene una postura distinta a la de Washington respecto a Oriente Próximo.

Un gesto inoportuno en redes sociales

Antes incluso de que comenzara la cena, la Casa Blanca había contribuido a tensar el ambiente con un movimiento llamativo. La publicación de una fotografía de Trump junto a Carlos III bajo el lema "DOS REYES" coincidió con un momento especialmente delicado en Estados Unidos, donde se han sucedido protestas contra la Administración bajo consignas contrarias a cualquier simbolismo monárquico.

El episodio añadió incomodidad a una visita ya marcada por equilibrios complejos. Pese a todo, el monarca evitó cualquier gesto que alimentara la polémica. Una actitud coherente con el papel institucional que desempeña y con su intención de preservar una relación bilateral que atraviesa una fase de evidente frialdad. En Washington, entre gestos calculados y declaraciones inesperadas, Carlos III volvió a ejercer de garante de una alianza que, pese a todo, sigue siendo estratégica.