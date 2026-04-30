Carlos XVI Gustavo de Suecia celebra sus 80 años: del escándalo a ser el monarca más longevo

Carlos XVI Gustavo de Suecia cumple 80 años, el mismo año que celebra sus 50 años de matrimonio con la reina Silvia. Un acontecimiento en el que reyes y reinas de todo el mundo acudirán a celebrar el aniversario del rey en ejercicio más longevo de Europa.

Una jornada que estará marcada por la solemnidad y con la participación de la ciudadanía sueca en una serie de actos que comenzarán con un Te Deum de acción de gracias en la iglesia del Palacio Real, presidido por la familia real. A continuación, el Patio Exterior acogerá una ceremonia militar con la exhibición del estandarte de las Fuerzas Armadas, una tradición que simboliza el vínculo entre la Corona y el Ejército. Como es tradición en el cumpleaños del rey, los niños entregarán flores a Carlos XVI Gustavo durante el cambio de guardia.

A las 12:30, el rey saldrá al balcón del Palacio Real de Estocolmo para saludar al público mientras se dispara una salva de honor y con sobrevuelo de la Fuerza Aérea. Minutos después, recibirá las felicitaciones de los ciudadanos y habrá un homenaje coral con seis coros de distintas regiones del país. La celebración del 80.º cumpleaños del monarca continuará con un almuerzo ofrecido por la ciudad de Estocolmo en el Ayuntamiento.

La jornada culminará las 19:30 con la cena de gala que tendrá lugar en la Galería de Carlos XI, en la Planta de Celebraciones del Palacio Real de Estocolmo, y que es donde se celebran los banquetes oficiales, como los Premios Nobel. Una cena de gala que reunirá a invitados nacionales e internacionales, con despliegue de tiaras y joyas. Entre ellos no faltarán los reyes, Federico X y Mary de Dinamarca, así como la reina Margarita y la princesa Benedicta. Los reyes Harald y Sonia de Noruega estarán presentes al igual que el príncipe Haakon y con la ausencia de la princesa Mette-Marit. De los primeros en llegar han sido los reyes de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, conocido como Rama X, y su esposa Suthida. La reina Sofía será la encargada de representar a la Corona española, al igual que la princesa Beatriz de los Países Bajos acudirá en representación de su hijo, el rey Guillermo Alejandro, y Máxima, que estará fuera del país. Otros asistentes serán los reyes Felipe y Matilde de Bélgica, así como los grandes duques de Luxemburgo Guillermo y Estefanía, acompañados del gran duque Enrique. Otros invitados presentes son la princesa heredera Sofía Liechtenstein, acompañada de su hijo el príncipe Wenzel, los príncipes Alejandro y Catalina Serbia, acompañados del príncipe Felipe y su esposa, y los príncipes Margarita y Radu de Rumanía.

La semana pasada, el presidente del Parlamento sueco y el primer ministro, Ulf Kristersson, acudieron al Palacio Real para felicitar al rey y le hicieron entrega de un exclusivo obsequio: una alfombra de 27 metros realizada según la tradición artesanal del país, y que según los datos publicados en medios suecos, su precio supera los 155.000 euros.

Biografía de Carlos XVI Gustavo de Suecia

Carlos XVI Gustavo nació en el castillo de Haga el 30 de abril de 1946. Es el menor de los cinco hijos y único varón de Gustavo Adolfo y de Sibylla, princesa de Sajonia-Coburgo-Gotha. Quedó huérfano de padre en 1947, al fallecer en accidente aéreo. Ascendió a rey tras el fallecimiento de su abuelo, Gustavo VI Adolfo, el 15 de septiembre de 1973. Cuatro días después juró la Constitución en el Salón de Estado del Palacio Real de Estocolmo.

Se casó con la alemana de origen plebeyo Silvia Renate Sommerlath, a quien conoció durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, el 19 de junio de 1976 en la Catedral de San Nicolás de Estocolmo. Un matrimonio morganático que sentó un precedente en los enlaces de la realeza europea, al tratarse la novia de una plebeya no perteneciente a la aristocracia. Tienen tres hijos, la princesa heredera Victoria, el príncipe Carlos Felipe, y la princesa Magdalena. El rey sufre dislexia, al igual que su hija mayor, la princesa Victoria y su hijo el príncipe Carlos Felipe. Cuando acceda al trono, la princesa Victoria será la primera reina del país en más de 300 años de historia, gracias a la reforma de la Ley Sálica de 1979, que Carlos Gustavo criticó antes de pedir perdón.

Durante su juventud, tuvo fama de playboy al que le encantaban las fiestas y los coches deportivos. Una fama que ha mantenido durante años ya que tuvo que salir a dar explicaciones sobre supuestas infidelidades a su esposa a raíz de la publicación del libro El Jefe: la historia de un escándalo de Sjöberg donde se analiza el presunto romance de Carlos Gustavo con la cantante Camilla Henemark, conocida popularmente como la Camilla. También desveló que el rey era amigo del propietario de un local donde disfrutaba de la noche junto a modelos y bailarinas. Un escándalo por el que Carlos Gustavo tuvo que dar explicaciones si bien no fueron muy convincentes ya que no negó las acusaciones recibidas: "Son asuntos de los que hemos hablado en la familia y hemos pasado página", comentó.