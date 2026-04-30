Despligue de tiaras y glamour en la cena de gala del 80º cumpleaños de Carlos XVI Gustavo de Suecia
La Familia Real de Suecia ha celebrado el octogésimo cumpleaños del rey Carlos XVI Gustavo, en una cena de gala que congregado a diversas monarquías del mundo, en una elegante celebración en la que ha habido despliegue de joyas y tiaras.
Los reyes Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia de Suecia a su llegada al Palacio Real de Estocolmo, donde se ha celebrado la cena de gala con motivo del 80º cumpleaños del Rey.
La reina Silvia de Suecia ha lucido la espectacular tiara Braganza, una de las más valiosas del mundo, que perteneció a la Princesa Amelia de Leuchtenberg, emperatriz de Brasil.
La Reina Sofía, del brazo del Gran Duque Guillermo de Luxemburgo, ha lucido un vestido azul de Alejandro de Miguel, con la tiara Mellerio, que perteneció a la infanta Isabel, "la Chata" con diamantes y perlas suspendidas. Asimismo ha lucido un collar de diamantes que estrenó en el cumpleaños del príncipe Carlos.
Los Reyes Federico X y Mary de Dinamarca. La reina ha lucido un vestido de inspiracion oriental con cuello mao y escote lágrima en tonos rosa. La tiara está hecha a partir de la pulsera floral de la Reina Luisa de Suecia, que ha combinado con unos pendientes de diamantes y uno de los broches de diamantes de la Reina Josefina.
Los reyes Felipe y Matilde de Bélgica. La reina ha apostado por un vestido evasé en encaje de color naranja, que ha combinado con la tiara de corona de laurel y el collar de diamantes Graff.
Los Grandes Duques de Luxemburgo Guillermo y Stephanie, que ha lucido un vestido con capa de colro azul de Natan, y el parure de pendientes, brazalete y tiara de aguamarinas.
La princesa Victoria con su marido, el príncipe Daniel y su hija mayor, la princesa Estelle.
El Gran Duque Enrique de Luxemburgo, acompañado de la princesa Magdalena de Suecia y su marido, Christopher O'Neill.
La princesa Magdalena de Suecia ha lucido un vestido en tono rosa empolvado bordado con pedrería y pequeños cristales de Jenny Packman. Ha optado por la tiara Modern Fringe y el conjunto de topacio rosa.
La princesa heredera Victoria de Suecia, ha lucido un vestido asimétrico en azul klein, con capa integrada. Ha optado por la tiara de diamantes Connaught y el conjunto de zafiros Leuchtenberg.
Los príncipes Carlos Felipe y Sofía de Suecia. Sofía ha llevado un vestido con degradado en un tono burdeos en la parte superior y rosa empolvado en la falda plisada, que ha combinado con la tiara nupcial y el conjunto de amatistas napoleónico.
La princesa Sofía de Liechtenstein en compañía de su hijo, el príncipe Wenzel
La princesa Beatriz de los Países Bajos con el Gran Duque Enrique de Luxemburgo.
Los príncipes Felipe y Danica de Serbia