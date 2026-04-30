Despligue de tiaras y glamour en la cena de gala del 80º cumpleaños de Carlos XVI Gustavo de Suecia

4 / 14

Los Reyes Federico X y Mary de Dinamarca. La reina ha lucido un vestido de inspiracion oriental con cuello mao y escote lágrima en tonos rosa. La tiara está hecha a partir de la pulsera floral de la Reina Luisa de Suecia, que ha combinado con unos pendientes de diamantes y uno de los broches de diamantes de la Reina Josefina.