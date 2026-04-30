El encuentro de la reina Camila en Nueva York con Sara Jessica Parker y Anna Wintour

Continua el viaje de los reyes Carlos III y Camilla a Estados Unidos. Tras una jornada institucional en Washington, con banquete de gala incluido en la Casa Blanca, los Reyes se han trasladado a Nueva York donde han protagonizado diferentes actos.

El primero, un acto junto a veteranos británicos y estadounidenses, para trasladarse posteriormente al memorial en homenaje a las víctimas del 11-S, donde han podido conversar con personas que trabajaron ayudando durante los atentados, y que concluyó con un discurso de Carlos III que subrayó los lazos históricos que unen al Reino Unido y Estados Unidos.

Por su parte, la reina Camilla acudió a un evento vinculado con la literatura británica, en el marco de una conmemoración cultural destacada, donde se ha encontrado con la actriz Sarah Jessica Parker y Anna Wintour en la Biblioteca Pública de Nueva York, un lugar que alberga más de 50 millones de artículos, incluidos casi 15 millones de libros, sirviendo como un importante centro para la erudición, el aprendizaje y el acceso público al conocimiento.

Un lugar que, el icónico personaje de Carrie Bradshaw, interpretado por Sarah Jessica Parker, definió en un capítulo como "Un clásico lugar emblemático de Nueva York que alberga todas las grandes historias de amor…"

Para este acto, la reina Camilla apostó por un estilismo que define su estilo, con un conjunto de vestido y abrigo de color azul marino, de líneas clásicas, con bordados en relieve en toda la prenda, con un collar de perlas como complemento. Por su parte, Sarah Jessica Parker, fiel a su estilo, se decantó por un romántico vestido blanco con lunares, un abrigo en tono empolvado, y unos zapatos de tacón con aberturas y mezcla de materiales, digno de su personaje en "Sexo en Nueva York". En cuanto a la editora de Vogue, optó por un conjunto de falda y chaqueta en color gris, doble botonadura y las mangas acampanadas.