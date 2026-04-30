La reina Letizia recupera su traje blanco más favorecedor en su cita con el Secretariado Gitano

El tercer y último compromiso de la semana para la reina Letizia ha tenido lugar en Madrid, cerrando así su agenda oficial antes del puente de mayo. En esta ocasión ha presidido un encuentro en la sede central de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), donde ha podido dialogar con un grupo representativo de mujeres y donde han abordado cuestiones fundamentales para el desarrollo y la integración, tales como el acceso al mercado laboral, la educación, el progreso social, la prevención de la discriminación, la igualdad de género y las medidas contra la violencia hacia las mujeres.

Para esta jornada, la reina Letizia ha decidido rescatar de su vestidor un conjunto que ya le deparó excelentes críticas en el pasado. Se trata de un traje de chaqueta blanco de Mango, que estrenó durante la quinta edición de los Premios Retina ECO celebrada a finales de septiembre de 2025. Un estilismo que destaca por su comodidad y elegancia, compuesto por un pantalón fluido de pinzas con corte recto y una original chaqueta corta sin solapas, rematada con un discreto cuello redondo y botones delanteros plateados que hacen juego con los apliques de los bolsillos superiores.

Al tratarse de una prenda perteneciente a la colección del año 2024, el conjunto ya no se encuentra disponible en las tiendas. Para complementar esta apuesta segura, doña Letizia ha recurrido a una de sus firmas fetiche en cuanto a calzado se refiere. Ha lucido el modelo Babies Paula de Sézane, unos zapatos de tacón cuadrado y dos tiras con hebilla en el empeine que garantizan el máximo confort. La reina posee este mismo diseño en cuatro tonalidades distintas, decantándose en esta ocasión por la versión bicolor en blanco con la puntera a contraste en negro. El toque final lo han aportado unos sencillos pendientes de brillantes y su melena suelta, peinada estratégicamente por detrás de las orejas para iluminar el rostro.

Con este acto, don Felipe y doña Letizia despejan su agenda para disfrutar de tres días de descanso que podrían tener un cariz muy familiar. Se espera que aprovechen el puente para reencontrarse con la infanta Sofía y celebrar en la intimidad su decimonoveno cumpleaños. La hija menor de los monarcas alcanzó esta edad el pasado miércoles 29 de abril, una fecha señalada que festejó inicialmente en Lisboa junto a sus compañeros de la Universidad Forward College, institución donde cursa actualmente el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.