La reina Sofía deslumbra en Londres con unas joyas de diamantes inéditas antes de su viaje a Suecia

La reina Sofía ha viajado este miércoles al Reino Unido para ejercer, una vez más, como representante de la Corona española fuera de nuestras fronteras. Su destino ha sido la National Gallery de la capital británica, donde ha inaugurado la exposición Zurbarán, la primera gran muestra monográfica dedicada a Francisco de Zurbarán en el Reino Unido. Esta cuidada selección artística reúne cincuenta obras del pintor extremeño, consolidando así su figura como uno de los grandes referentes de la pintura española del siglo XVII y atrayendo a multitud de especialistas de toda Europa.

La Reina Sofía ha asistido en Londres a la inauguración de la exposición "Zurbarán"y ha realizado un recorrido por las 50 obras del artista español que estarán expuestas al público entre el 2 de mayo y el 23 de agosto de 2026 en la National Gallery. ➡️https://t.co/bROWsa35r2 pic.twitter.com/Yq3Tt7FdBV — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 29, 2026

Durante esta cita, que reafirma su compromiso con la cultura y su amor por el arte, la madre del Rey ha acaparado todas las miradas. El estilismo escogido para la ocasión ha destacado por su sobria elegancia, protagonizado por un impresionante conjunto de pendientes, collar y pulsera de diamantes inéditos en su joyero de líneas clásicas completamente engastado en diamantes. Estas espectaculares piezas elevaron un atuendo compuesto por un traje de dos piezas en color crema. El diseño, de corte sumamente clásico, incluía un pantalón recto y una chaqueta con pedrería metalizada en las mangas, completado a su llegada al museo con un amplio echarpe a tono para protegerse del frío.

Tras su paso por Inglaterra, la intensa agenda internacional de la emérita continuará en Estocolmo. Durante la jornada de este jueves treinta de abril, está previsto que asista a la solemne cena de gala organizada con motivo del ochenta cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia. El evento, que tendrá como escenario los imponentes salones del Palacio Real sueco, servirá para reunir a destacados miembros de las distintas monarquías europeas en una cumbre institucional del más alto nivel.

Entre los invitados que han confirmado su asistencia a esta celebración nórdica destacan figuras como la reina Beatriz de los Países Bajos, los veteranos reyes Harald y Sonia de Noruega o los monarcas Federico y Mary de Dinamarca, así como los reyes Felipe y Matilde de Bélgica. Como marca el protocolo de estos fastos, se espera con expectación verla coronada por alguna de las majestuosas tiaras que componen el histórico joyero de los Borbones.