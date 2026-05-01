La reina Sofía deslumbra en Suecia con la tiara Mellerio, el Toisón de Oro y un espectacular collar de diamantes

La reina Sofía ha asistido al banquete de Estado con motivo del octogésimo cumpleaños del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia en el Palacio Real de Estocolmo. Una celebración que venía marcada por el protocolo de máxima etiqueta, que exigía frac para los hombres y vestido largo para las mujeres, con condecoraciones y tiaras.

Para esta ocasión, la reina Sofía ha optado por un vestido azul turquesa, de manga larga y drapeado en la cintura con unas ligeras incrustaciones de pedrería de su diseñador de cabecera, Alejandro de Miguel. En cuanto a las joyas elegidas, doña Sofía ha vuelto a recuperar la tiara Mellerio, precisamente en el último lugar donde la llevó, en Suecia, en el año 2010 con motivo de la boda de la princesa heredera Victoria con Daniel Westling.

Esta tiara, también conocida como la tiara de las conchas o de la Chata, recibe este nombre por ser la favorita de la infanta Isabel (conocida popularmente como la Chata), que la recibió como regalo de parte de su madre, la reina Isabel II, en 1868 con motivo de su boda con el príncipe Cayetano de Borbón-Dos Sicilias y Habsburgo, conde de Girgenti. La joya destaca por su diseño que recuerda a las conchas, con diamantes y perlas en forma de pera suspendidas. Una joya que permanece en la Familia Real desde entonces y que recibió la reina Sofía, de parte de los condes de Barcelona, como regalo de boda con el por entonces príncipe Juan Carlos.

En cuanto a las condecoraciones, ha sido la primera vez que la hemos visto en un evento de gala con la venera del Toisón de Oro, la distinción más prestigiosa y antigua que otorga la Corona española, que recibió de manos de Felipe VI el pasado 21 de noviembre, y que ha llevado junto a la Real Orden de los Serafines, la distinción más antigua y prestigiosa de Suecia.

Como joyas, ha lucido un espectacular collar de diamantes canary con finos eslabones con pendientes a juego, que estrenó en Londres en 2018, con motivo del 70.º cumpleaños del príncipe Carlos de Inglaterra, hoy rey Carlos III.