Eugenia de York reaparece tras el escándalo de su padre para anunciar su tercer embarazo

La princesa Eugenia de York ha reaparecido en la escena mediática por un motivo de gran celebración. Alejada recientemente de los focos y de sus habituales compromisos oficiales con la Familia Real británica, la hija menor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson ha anunciado que está esperando su tercer hijo. Este alejamiento voluntario de la vida pública estuvo motivado por la controversia suscitada tras salir a la luz los estrechos vínculos de sus padres con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, un escándalo que culminó con la detención de su progenitor el pasado mes de febrero en la residencia de Sandringham.

A pesar de este complejo contexto familiar, las noticias recientes traen una enorme alegría al seno de la institución. El Palacio de Buckingham ha sido el encargado de emitir un comunicado oficial, difundido ampliamente a través de sus redes sociales, para confirmar que la sobrina del monarca y su marido ampliarán la familia próximamente. Según la información proporcionada por la corte, el nacimiento está previsto para las próximas fechas, consolidando así el proyecto de vida de la pareja.

El matrimonio, que selló su unión el 12 de octubre de 2018 en una tradicional y elegante ceremonia celebrada en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, ya tiene dos hijos varones: August, de cinco años, y Ernst, de dos. Han sido precisamente los dos hermanos mayores los protagonistas indiscutibles del anuncio, apareciendo en una enternecedora fotografía donde se les observa mirando atentamente la ecografía del nuevo bebé, cuyo sexo todavía no se ha revelado públicamente.

Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting their third child together, due this summer. August (aged 5) and Ernest (aged 2) are also very excited to have another sibling join the family. His Majesty The King… pic.twitter.com/gO91cRJO7u — The Royal Family (@RoyalFamily) May 4, 2026

Desde la Casa Real se ha querido destacar la buena acogida de esta novedad institucional. Se ha informado de manera oficial que el rey Carlos III "ya ha recibido la noticia y está encantado" con el hecho de que su sobrina esté de nuevo embarazada. Es sobradamente conocido que el actual jefe de Estado mantiene una relación cercana y especial con ella, brindándole un apoyo discreto pero constante en los momentos más delicados de los últimos años.

Por su parte, la propia protagonista de la noticia ha querido hacer partícipes a sus seguidores a través de su perfil en Instagram. Tras reaparecer de forma virtual este fin de semana para felicitar a su esposo por su cuarenta cumpleaños —compartiendo varias fotografías inéditas de Jack Brooksbank, al que conoció hace ya dieciséis años—, ha utilizado la misma plataforma para difundir la tierna imagen de sus hijos con la ecografía. Junto a la instantánea, la princesa ha publicado un escueto pero entusiasta mensaje: "¡Baby Brooksbank nacerá en 2026!". De esta forma, la pareja encara con firme ilusión esta nueva etapa vital, apartando momentáneamente los graves problemas judiciales que todavía persiguen al príncipe Andrés.