La insólita reaparición de la princesa Beatriz de York: en un Uber y cargando sus maletas

La reaparición de la princesa Beatriz de York en las calles de Londres ha marcado un punto de inflexión tras varias semanas de ausencia pública, en un contexto familiar especialmente delicado para la Casa Real Británica. La hija mayor del príncipe Andrés fue vista recientemente en la capital británica, protagonizando su primera aparición en casi un mes después de haber mantenido un perfil muy bajo desde marzo.

Su salida, aparentemente cotidiana, ha sido interpretada como una señal de regreso progresivo a la vida pública, aunque todavía con cautela. La escena no pasó desapercibida: fue vista cargando varias maletas, entre ellas una de lujo de la firma Louis Vuitton, en un Uber negro. Llamó especialmente la atención que la princesa utilizara este tipo de transporte y fuera ella misma la encargada de meter su equipaje en el maletero, en una imagen poco habitual para un miembro de la realeza.

🚨🇬🇧Après la Reine Camilla qui a pris un vol commercial... 👑🔚La Princesse Beatrice prend un Uber pour se déplacer ! C'est vraiment terminé pour la monarchie ! 💥🪃⚖️ pic.twitter.com/To4iTZ0pJA — France Résistance (@FranceRsistanc1) May 3, 2026

Durante este periodo de discreción, Beatriz evitó eventos clave del calendario real, incluyendo las celebraciones de Semana Santa y actos conmemorativos relevantes de la familia, algo poco habitual en ella y su hermana, la princesa Eugenia.

Según diversas fuentes cercanas, este alejamiento responde al impacto emocional y mediático derivado de los problemas legales de su padre, una situación que ha llevado a ambas hermanas a priorizar su vida privada y, especialmente, la protección de sus hijos frente a la exposición pública.

A pesar de ello, en los últimos días se han producido pequeños gestos que apuntan a una reactivación social. Beatriz habría asistido discretamente al baby shower de una amiga íntima, aunque sin dejarse fotografiar, y también fue vista en Londres preparando equipaje, lo que sugiere posibles desplazamientos recientes.

Además, a finales de abril, Beatriz y Eugenia fueron vistas juntas almorzando en el exclusivo barrio de Mayfair, en lo que supuso su primer encuentro público en la ciudad en meses. La escena, descrita como distendida, refuerza la idea de que ambas están retomando poco a poco su agenda social tras semanas de silencio.

Este regreso paulatino refleja una estrategia medida: mantenerse presentes, pero sin recuperar todavía el protagonismo habitual. En medio de la presión mediática, la princesa Beatriz parece optar por una vuelta discreta, apoyada en su círculo cercano y priorizando la estabilidad familiar frente a la exposición pública.