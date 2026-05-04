La reina Letizia saca las 'joyas de pasar' de valor incalculable para un evento de periodismo

Don Felipe y Doña Letizia han acudido al Museo Marítimo de Barcelona donde se ha celebrado el 50.º aniversario del diario El País. Una ocasión donde la Reina ha sacado piezas de valor incalculable de las llamadas "joyas de pasar", las joyas que deben pasar "de reina a reina".

Una elección que ha sorprendido y ha llamado la atención para un acto como este, ya que se trata de un collar de diamantes cargado de historia que perteneció a la reina Victoria Eugenia y que fue un regalo de bodas de su marido, Alfonso XIII. Un collar que tiene su origen en una gargantilla de estilo rivière obra de Ansorena, al que fueron añadiéndose nuevos chatones. En su origen, el collar constaba de 30 diamantes de 90 quilates cada uno que están montados en chatones o "a la rusa", es decir, engastados en una pieza de platino y sujetos con unas diminutas garras, que el engaste casi parezca invisible. Se llegó a decir, incluso, que con cada pieza que le iba regalando Alfonso XIII (supuestamente una por cada infidelidad) el collar llegó hasta la cintura, lo que se conoce como sautoir y que también se podía lucir con dos vueltas.

La reina Victoria Eugenia dividió el collar e incluyó el de 30 diamantes en el lote de las "joyas de pasar", mientras que el de 27 piezas fue a parar al infante don Jaime, que finalmente subastó su viuda en 1977 y cuyo comprador regaló a la Casa Real.

La Reina lo ha combinado con los pendientes de chatones, que también forman parte de las joyas de pasar. Se trata de unos pendientes formados por un brillante grueso de talla orla en la zona central y montado en garra, rodeado de otros brillantes de menor tamaño alrededor. Unos pendientes que la Reina suele reservar para las grandes ocasiones y ceremonias relevantes como la Pascua Militar, la entrega de los Premios Princesa de Asturias o la cena de gala con motivo de la visita de Estado a Países Bajos, en 2024, pero no para un evento de un medio de comunicación.

Tras el despliegue de joyas de la reina Sofía en la inauguración de Zurbarán en Londres o en la celebración del 80.º cumpleaños del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, quizás no ha sorprendido la elección de estas joyas por parte de la reina Letizia, quién opta por pendientes de bisutería para actos importantes, como los del día del 50 aniversario de la restauración de la Monarquía en España.

Con dichas piezas históricas de valor incalculable, ha sorprendido luciendo un vestido negro de Mango de escote barco y largo midi que estrenó durante su visita de Estado a Egipto el año pasado. Lo ha combinado con el bolso Pasticcino de Weekend Max Mara, perteneciente a una colección inspirada en la técnica del damasquinado de Toledo y la tradición del cuero de Córdoba, y zapatos de tacón sensato destalonados de Magrit.