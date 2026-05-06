La Casa del Rey ha confirmado oficialmente la participación activa de la Familia Real durante la histórica visita apostólica que el papa León XIV realizará a España entre el 6 y el 12 de junio de 2026. Este viaje, que se prevé como uno de los hitos institucionales y religiosos más relevantes del año, contará con una agenda meticulosamente organizada en la que los monarcas y sus hijas desempeñarán un papel protagonista desde el primer instante de la llegada del Pontífice a territorio nacional.

El despliegue institucional comenzará el sábado 6 de junio en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde los reyes Felipe VI y Letizia acudirán a pie de pista a las 10:30 horas para dar la bienvenida oficial al Santo Padre. Tras este primer contacto en el aeródromo madrileño, la actividad se trasladará al Palacio Real de Madrid a las 11:30 horas. En este escenario histórico, los monarcas, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, encabezarán la recepción oficial. Durante este encuentro, no solo se llevará a cabo la tradicional visita de cortesía de León XIV a la Familia Real, sino que también tendrá lugar una reunión clave con las principales autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil y los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.

El domingo 7 de junio marcará uno de los momentos más multitudinarios de la visita, con la celebración de una misa solemne en la emblemática Plaza de Cibeles a las 10:00 horas. Sus Majestades los Reyes volverán a estar presentes junto a sus hijas en este acto de fe que se espera congregue a miles de fieles en el corazón de la capital. Por su parte, la reina doña Sofía se sumará a la agenda oficial el lunes 8 de junio, asistiendo a las 18:00 horas a una oración y homenaje dedicado a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, reforzando así el vínculo de la Corona con las tradiciones religiosas de la Villa de Madrid.

La gira del Pontífice se extenderá posteriormente hacia Cataluña, donde el miércoles 10 de junio los Reyes se desplazarán a Barcelona para asistir a una misa vespertina en la Basílica de la Sagrada Familia, programada para las 19:30 horas. Este evento subraya la importancia de la obra de Gaudí como epicentro espiritual durante la estancia papal. Finalmente, la despedida del papa León XIV tendrá lugar el viernes 12 de junio en el archipiélago canario. Será la reina doña Sofía quien represente a la Casa Real en la ceremonia de despedida oficial, la cual se celebrará a las 14:30 horas en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, poniendo fin a la visita León XIV a España.