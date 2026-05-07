Doña Letizia, en el Día de la Cruz Roja: "Quienes hacéis el bien sois legión"

Doña Letizia ha presidido este jueves el Día Mundial de la Cruz Roja en Pamplona, una efeméride que se conmemora cada 8 de mayo en los 191 países en los que tiene presencia la organización humanitaria en recuerdo del nacimiento de su fundador, Henry Dunant. Este año, el lema elegido es "Compromiso".

Tras reunirse con voluntarios que trabajan con personas mayores, ha entregado las Medallas de Oro a personas y entidades que han conseguido con su trayectoria alcanzar un gran impacto social en el Museo Universidad de Navarra. Entre los premiados, está el Mercado de San Cristóbal, una iniciativa desarrollada por la ONG Cesal, el movimiento asociativo Plena Inclusión, la Fundación Maldita.es y Verifica RTVE, la filóloga y escritora aragonesa Irene Vallejo y el doctor Julio Ancochea.

Doña Letizia ha comenzado su intervención citando a Séneca: "Donde hay un ser humano, hay una oportunidad para hacer el bien", destacando de los voluntarios y empleados sociales "quienes hacéis el bien sois legión". También ha querido hacer hincapié en "lo importante que es la accesibilidad cognitiva y el lenguaje fácil, la formación y la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión, la información rigurosa y responsable y el abordaje, el enfoque humanista de la medicina y de la creación literaria y de la cultura". Ha cerrado su intervención agradeciendo a Cruz Roja sus 160 años de historia, recordando que su propósito está avalado por "hechos" y no solo por palabras.

Para esta ocasión, ha vuelto a optar por un traje pantalón, en esta ocasión con una americana entallada de color rosa empolvado de Zara con un botón, pantalones negros de Hugo Boss y ha repetido una de las camisas con lazo pussy bow que son tendencia este año, en color negro. En cuanto a los complementos, ha optado por unos pendientes de oro y diamantes de Gold&Roses y zapatos de tacón sensato de Pretty Ballerinas.