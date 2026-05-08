David Summers, sobre la reina Letizia: "Es una chica simpática a la que tuteo y a la que hablo como a una amiga"

Hombres G, uno de los grupos más emblemáticos de la historia de la música en nuestro país, ha presentado este jueves el documental Los mejores años de nuestra vida. Una obra que repasa su extensa y exitosa trayectoria desde que comenzaron su andadura en la década de los ochenta.

Durante el evento, David Summers estuvo acompañado por su mujer, Christine Cambeiro, y por su hijo Daniel. Además de presumir de la excelente relación personal y profesional que mantiene con sus compañeros de formación: Rafa Muñoz, Javier Molina y Daniel Mezquita, puntualizó que "no es el típico documental de la historia de un grupo de pop, es la historia de cuatro amigos desde que éramos niños recorriendo el mundo entero".

Tras 43 años de trabajo ininterrumpido, confesó que ha sido muy sencillo compaginar la faceta laboral con la personal. "Los cuatro somos buenas personas, nos queremos mucho y confiamos los unos en los otros; cuando trabajas con gente que es como tu familia, todo es muy fácil", reflexionó.

Entre las múltiples anécdotas que repasa la banda, destaca la admiración de una seguidora muy ilustre: la reina Letizia. La esposa de Felipe VI ha acudido a varios de sus conciertos en directo y nunca ha dudado en acercarse a los camerinos para felicitar personalmente a los músicos. Summers ha reconocido que es "un honor enorme" que asista a sus actuaciones y, sobre todo, que demuestre un interés tan genuino por la cultura musical.

Respecto al trato que mantiene con la monarca en las distancias cortas, el cantante ha desvelado que "el trato que tengo con ella cuando la veo, es como si fuera una persona absolutamente normal, es una chica simpática a la que tuteo y a la que hablo como a una amiga", confesó entre risas. Además, añadió con espontaneidad que en esos momentos se le olvida por completo el protocolo real: "Se me olvida un poco que es la reina, pero es que yo soy un gilipollas".