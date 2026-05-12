El duque de Westminster, íntimo del príncipe Guillermo, liquida su imperio inmobiliario en EEUU por 808 millones

El Grupo Grosvenor, el gigante inmobiliario controlado por Hugh Grosvenor, de 35 años, séptimo duque de Westminster y con una fortuna estimada en 10.100 millones de libras esterlinas que le convierten en uno de los hombres más ricos del mundo, ha confirmado su intención de desprenderse de su cartera de activos inmobiliarios en Estados Unidos. Se trataría de la mayor desinversión inmobiliaria de la historia reciente de su familia, con un patrimonio de más de tres siglos en juego.

Según diversos medios económicos, el valor de la operación se situaría en torno a los 700 millones de libras, unos 808 millones de euros. Una decisión que no es casual ya que el grupo registró pérdidas de unos 125 millones de euros en Norteamérica durante 2025, con una pérdida total de ingresos de 23,2 millones de libras a nivel mundial ese mismo año.

El sitio web del Grupo Grosvenor enumera varias propiedades en Estados Unidos, incluyendo activos en Seattle, San Francisco, Los Ángeles y Washington, ubicadas en "lugares con excelentes conexiones que se benefician de sólidos fundamentos demográficos y económicos". No es la primera vez que la familia Grosvenor acomete una desinversión de este tipo. Antes de su boda en 2024, el duque tomó la decisión de desprenderse de todas sus propiedades en España, entre ellas el edificio Titán 8, ubicado en Méndez Álvaro, salvo la finca La Garganta, una finca de recreo y coto de caza de 15.000 hectáreas, una de las más grandes de Europa, ubicada en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, y que han visitado en numerosas ocasiones desde Carolina de Mónaco a Juan Carlos I pasando por miembros de los Windsor.

Los orígenes del Grupo Grosvenor se remontan a más de tres siglos, cuando fue fundado en 1677 por el antepasado de Hugh, Sir Thomas Grosvenor, tercer baronet. Hoy, el grupo mantiene una de las carteras inmobiliarias más codiciadas del mundo: unos 300 acres de terreno en los exclusivos barrios de Mayfair y Belgravia, así como grandes desarrollos en el centro de ciudades como el centro comercial Liverpool ONE.

Cuando su padre, Gerald Grosvenor, falleció inesperadamente en agosto de 2016 a causa de un infarto, Hugh heredó el ducado y el control de la histórica finca Grosvenor, haciéndose cargo también de la Fundación Westminster y de la presidencia del grupo inmobiliario familiar. Tenía entonces 25 años.

La madre del duque, Natalia Grosvenor, es madrina de bautismo y de confirmación del príncipe Guillermo, además de ser descendiente directa de los Romanov. Por su parte, el duque de Westminster, es amigo íntimo de los príncipes Guillermo y Enrique, padrino de bautizo del príncipe George y del príncipe Archie y ahijado del rey Carlos III, en cuya coronación tuvo un papel relevante. En 2024 protagonizó la boda del año en Inglaterra cuando se casó en la catedral de Chester con Olivia Henson. En julio de 2025, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Lady Cosima Florence Grosvenor.

La venta de los activos estadounidenses supone un giro estratégico para el grupo, que parece apostar por consolidar sus posiciones en el mercado londinense mientras reorganiza su presencia internacional ante un entorno inmobiliario cada vez más exigente.