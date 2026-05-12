La reina Letizia y Díaz Ayuso reivindican el hábito lector en la entrega de los premios El Barco de Vapor

Doña Letizia ha cumplido con una de sus citas más importantes en la agenda institucional a nivel cultural, y que es fija en su agenda. En su continuo apoyo a las letras españolas, la Reina se ha desplazado hasta la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid para presidir la cuadragésima octava edición de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil. Unos galardones que engloban los conocidos reconocimientos El Barco de Vapor y Gran Angular, referencias absolutas en el fomento de la lectura entre los más jóvenes de nuestro país.

En la Real Casa de Correos, doña Letizia ha estado acompañada por diversas autoridades políticas y culturales. Entre ellas, ha destacado la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha ejercido de anfitriona en un acto que pone en valor la trascendencia de inculcar el hábito lector desde las edades más tempranas. La sintonía institucional ha sido evidente a lo largo de toda la ceremonia, marcada por el carácter entrañable que siempre rodea a este tipo de iniciativas dedicadas a la infancia y la juventud.

doña Letizia ha entregado el Premio El Barco de Vapor a Josan Hatero por La memoria de las bicicletas, mientras que Alba Quintas ha recibido el Gran Angular por La cuarta vida de Blanca Cuervo.

En el ámbito puramente estilístico, y combatiendo la lluvia que ha protagonizado la jornada en la capital de la mejor forma posible, doña Letizia ha apostado por recuperar una falda negra de cuero con cinturón de Hugo Boss, que ha combinado con una blusa blanca con detalles metalizados, cuello redondo y un sutil acabado en los puños, la cual ya había sido lucida por la Reina en ocasiones anteriores, la última en 2018.

En cuanto a los accesorios, ha estrenado el modelo Bow Tie de Aquazzura, un diseño que ya posee en su versión de tacón alto, pero que ha lucido en una versión de tacón de cinco centímetros. En cuanto a las joyas, ha lucido un collar solitario de la firma española PDPAOLA, unos pendientes metálicos y el anillo de Coreterno.

Durante su intervención, la Reina ha destacado que "la lectura, siempre y cuando incluya comprensión, además de analgésica, quizá sea la razón última y la excusa perfecta. Cada uno de nosotros sabremos por qué podría ser la razón última y para qué la excusa perfecta".