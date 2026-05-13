Carlos III preside la solemne apertura del Parlamento británico tras el fracaso electoral laborista

El rey Carlos III ha expuesto este miércoles ante el Parlamento las prioridades legislativas del Ejecutivo liderado por Keir Starmer para el próximo ejercicio. Lo ha hecho en un momento de enorme debilidad para el líder del laborismo, que se encuentra sometido a una fuerte presión interna para presentar su dimisión tras los malos resultados electorales cosechados en los comicios locales y regionales del pasado jueves.

Durante una ceremonia cargada de solemnidad, tal y como marca la tradición, la jornada ha estado rodeada de un estricto protocolo y boato. La ceremonia comenzó con el registro simbólico de los sótanos del palacio de Westminster por parte de los guardias reales o Yeomen of the Guard, rememorando la histórica Conspiración de la Pólvora de 1605.

Tras el traslado desde la Torre de Londres de los símbolos del poder que están presentes en la ceremonia —que son la espada del Estado (fabricada en 1698 para la coronación de Jorge IV), el Cap of Maintenance (el sombrero de la dignidad) y la corona imperial del Estado, que se hizo para la coronación de la reina Victoria en 1838 y fue reformada para la de Jorge VI—, han llegado los reyes al Parlamento. La corona tiene 2.868 diamantes de gran calidad, además de 273 perlas, 17 zafiros, 11 esmeraldas y 5 rubíes.

El rey ha entrado primero a la denominada "sala de vestuario". Allí, con el uniforme militar de almirante de la Flota Real Naval, se ha puesto la larga túnica de Estado de terciopelo carmesí y la corona imperial del Estado. Por su parte, la reina Camilla ha lucido el mismo traje de la coronación confeccionado por Bruce Oldfield, con la espectacular tiara que fue utilizada por Isabel II en 1953, cuando esta fue ungida reina, y después por la propia monarca en cada apertura del Parlamento, año tras año.

Posteriormente, el alto funcionario parlamentario conocido como Black Rod vio cómo se le cerraban las puertas de la Cámara de los Comunes en las narices, un gesto tradicional que simboliza la independencia del Parlamento frente a las intromisiones de la Corona.

Cuando los parlamentarios de la Cámara de los Comunes han accedido a la Cámara de los Lores, el rey ha comenzado su discurso, redactado por el Gobierno, en el que se ha detallado un paquete compuesto por 37 proyectos de ley. El discurso ha durado 11 minutos y ha sido uno de los más largos pronunciados en una apertura del Parlamento.

Entre las iniciativas más destacadas figura el objetivo de combatir el antisemitismo o el intento de estrechar la relación comercial con la Unión Europea, acercando normativas y estándares en áreas como la alimentación, en lo que supone un viraje respecto a las posiciones iniciales tras el brexit.

La agenda del gabinete laborista incluye además propuestas de calado económico y social, como la posible nacionalización de la compañía siderúrgica British Steel o la creación de un fondo soberano de inversión destinado a infraestructuras. El texto también contempla la introducción de un carné de identidad digital y diversas medidas orientadas a acelerar la expansión de la energía nuclear en el país.

Como es habitual, el discurso ha terminado con las palabras: "Milores y miembros de la Cámara de los Comunes, rezo para que la bendición de Dios Todopoderoso habite en vuestros consejos".

Cuando el monarca abandona el Parlamento, comienza una nueva sesión parlamentaria y el Parlamento retoma sus labores. Los miembros de ambas cámaras debaten el contenido del discurso y acuerdan una "Respuesta al discurso de Su Majestad". Cada cámara continúa el debate sobre el programa legislativo previsto durante varios días, abordando diferentes temas. El discurso del monarca se somete a votación en la Cámara de los Comunes.