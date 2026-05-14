Letizia rescata el aplaudido vestido fucsia de Moisés Nieto en su apoyo a las enfermedades raras

La agenda oficial de la Familia Real ha continuado este viernes con un marcado carácter social e institucional. Doña Letizia ha acudido al Teatro Real de Madrid para presidir una jornada dedicada a dar visibilidad a los pacientes y familias afectados por diversas patologías poco frecuentes, un ámbito en el que siempre ha mostrado su apoyo de forma constante.

El acto central de la mañana ha sido el encuentro sobre las enfermedades raras en el ámbito de Iberoamérica. Se trata de una cuestión sanitaria de primer orden, dado que en esta región más de 47 millones de personas conviven en la actualidad con alguna patología catalogada como rara y, en un gran porcentaje de los casos, a la espera de un diagnóstico definitivo. Esta reunión se enmarca en los trabajos preparatorios de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud, un foro indispensable para coordinar políticas públicas a nivel transoceánico, donde les ha dejado un mensaje: "Cuidar la salud es la inversión más rentable que existe".

La Reina saliendo del Teatro real con Marta Carazo

Más allá del mensaje de la jornada, la Reina ha vuelto a apostar por la moda nacional, con un favorecedor diseño fucsia firmado por Moisés Nieto. Se trata de una prenda que estrenó en el año 2021 y que ya entonces generó críticas muy positivas. Se trata de un vestido de corte midi, de silueta depurada, falda de corte evasé que aporta movimiento, manga francesa y un escote ligeramente asimétrico que moderniza el conjunto.

Para completar este estilismo, la Reina ha optado por accesorios en tono rosa empolvado creando un elegante contraste cromático. Ha lucido un pequeño bolso de piel de asa corta y unos salones destalonados con tacón bajo de Magrit, en un rosa pastel mucho más clarito. Como pendientes, ha reciclado unos pendientes largos con piedras en tonos rosas, fucsias y verdes que estrenó en abril de 2023 de la marca Dime que me quieres.