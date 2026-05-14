La reina Margarita II de Dinamarca, que a sus 86 años ostentó el trono durante más de medio siglo, ha protagonizado un nuevo y grave susto de salud que ha mantenido en vilo al país. Según han reportado diversos medios de comunicación daneses, entre ellos el diario VG, la madre del actual rey Federico X ha sido ingresada de urgencia en el hospital Rigshospitalet de Copenhague debido a un problema cardíaco, específicamente un ataque al corazón. A pesar de la gravedad de la situación, desde la Casa Real danesa se ha emitido un comunicado para tranquilizar a la opinión pública, explicando que su majestad permanecerá el fin de semana en observación y se le realizarán exámenes adicionales. En dicho mensaje, la institución subrayó que, aunque la reina emérita se encuentra lógicamente cansada, mantiene un buen estado de ánimo.

La Casa Real danesa ha sido cauta en sus declaraciones, limitándose a publicar en su página web que la familia anunciará novedades cuando las haya, cerrando así el breve reporte sobre su evolución clínica. Por su parte, Lene Balleby, directora de comunicación de la institución, ha querido reforzar un mensaje de calma al asegurar que la suegra de la reina Mary Donaldson se encuentra bien dentro de las circunstancias. Este ingreso se produce poco después de que, el pasado mes de septiembre, la monarca ya tuviera que ser hospitalizada en el mismo centro médico tras sufrir una caída en el Palacio de Fredensborg, la actual residencia de los reyes. Aquel incidente le provocó lesiones en las vértebras cervicales y una fractura en la mano izquierda, lo que derivó en una convalecencia prolongada. Poco después de recuperarse de aquel traumatismo, Margarita volvió a ser ingresada por un fuerte resfriado, momento en el que el palacio explicó que se decidió su permanencia en el Rigshospitalet por precaución.

Para la prensa danesa, este infarto de miocardio no ha resultado del todo inesperado, dada la longeva y conocida trayectoria de la monarca como fumadora empedernida. Medios como Ekstra Bladet han recordado que Margarita II de Dinamarca mantuvo el hábito de fumar desde los 17 años, encadenando casi siete décadas de tabaquismo constante. Curiosamente, mantuvo esta costumbre incluso siendo mecenas de la Asociación Danesa del Pulmón y de la Sociedad Danesa del Cáncer. No fue hasta el año 2023, tras someterse a una operación de urgencia en la espalda, cuando finalmente decidió dejar los cigarrillos por recomendación médica. Lene Balleby confirmó en su momento que, efectivamente, la reina no había vuelto a fumar desde aquella intervención quirúrgica.

Años antes de este cambio radical, la madre de Federico X se había mostrado muy firme respecto a sus hábitos en una entrevista con el semanario Weekendavisen. En aquella conversación con el redactor jefe Martin Krasnik, la reina confesó abiertamente su amor por el tabaco y su total rechazo a los parches o chicles de nicotina. Llegó a declarar que a su edad ya no importaba y habló con nostalgia de sus cigarrillos griegos favoritos de la marca Karelia, los cuales fumó durante gran parte de su vida tras haber abandonado los cigarrillos ingleses tipo Virginia tras la muerte de su padre. Sin embargo, el ultimátum médico tras su cirugía de espalda terminó por forzar el fin de esa etapa.

A pesar de los recurrentes baches de salud propios de su avanzada edad, Margarita II de Dinamarca se ha caracterizado por mantener una vitalidad sorprendente. La experta en temas reales Karen Lerbech Pedersen ha señalado que la monarca no se ha retirado en absoluto de la esfera pública, manteniendo una agenda ocupada y cumpliendo con numerosos deberes oficiales. Ejemplo de ello fue su primer gran viaje al extranjero en cuatro años, realizado a Roma el año pasado. Según Pedersen, aunque es normal que a los 86 años se sienta el peso de la edad, Margarita ha seguido demostrando ser una reina sumamente activa durante estos últimos meses, desafiando las limitaciones físicas que ahora la han llevado de nuevo a la observación médica.