La infanta Elena disfruta de San Isidro con Jorge de Habsburgo-Lorena, el hombre que pudo ser su marido

La Feria de San Isidro es una cita ineludible para una gran aficionada a los toros como la infanta Elena, cuya presencia en la plaza de toros de Las Ventas es más que habitual.

Con un cartel protagonizado por Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda, y en la víspera del patrón de Madrid, la infanta Elena ha disfrutado de la tarde acompañada del archiduque Jorge de Habsburgo-Lorena, nieto del último emperador de Austria y último rey de Hungría, el menor de los siete hijos de Otto de Habsburgo y la princesa Regina de Sajonia-Meiningen, excuñado de Francesca Thyssen y actual embajador de Hungría en España.

Fue precisamente el pasado 12 de enero cuando presentó sus cartas credenciales ante Felipe VI en el Palacio Real de Madrid en húngaro, como Pal Gyorgy Habsburg-Lothringen. Antes de ser embajador en España fue embajador extraordinario ante el Parlamento Europeo y embajador en Francia.

Jorge de Habsburgo-Lorena es un gran conocedor de España ya que pasó los veranos en la casa que su padre, el archiduque Otto de Habsburgo, tenía en las afueras de Benidorm.

Realizó parte de sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, y durante un tiempo su nombre sonó como posible pareja de la infanta Elena, incluso que era del gusto de la reina Sofía. Una relación sentimental que no cuajó si bien la amistad entre ellos se ha mantenido con el paso de los años, ya que el archiduque asistió en 1995 a la boda de la infanta Elena con Jaime de Marichalar.

Casado con la duquesa alemana Eilika de Oldemburg es padre de tres hijos que han estudiado sus carreras universitarias en España. La mayor, Sofía, es ahijada de la reina Sofía.

Junto a ellos, además de la gran amiga de la infanta Elena, Rita Allendesalazar, le acompañaba el menor de los hijos del archiduque, Carlos Constantino de Habsburgo-Lorena, quien estudia en Madrid. Además de tener una carrera como jinete, su rostro saltó a la fama cuando fue el acompañante de Eugenia de Borbón, la hija de Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas en el Baile de Debutantes de París en 2024.