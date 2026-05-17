Preocupación máxima por Mette-Marit: con oxígeno, ataques de tos y sentada el Día Nacional de Noruega

Como cada 17 de mayo, Noruega ha celebrado su Día Nacional para conmemorar la firma de la Constitución de 1814. Una de las escenas de la jornada ha sido la frágil estampa de la princesa Mette-Marit.

Los príncipes Haakon y Mette-Marit, sin la presencia de la princesa Ingrid Alexandra, que se encuentra estudiando en Australia, pero con el príncipe Sverre Magnus, han comenzado la jornada festiva en el Palacio de Skaugum, donde han recibido a la procesión escolar en la que han participado 120 escuelas de Oslo.

Mette-Marit con cánula de oxígeno y sentada el Día Nacional de Noruega

La princesa apareció en las puertas de su residencia con una cánula nasal y un pequeño dispositivo de oxígeno, que suele llevar en sus últimas apariciones; entre ellas, la visita a la prisión para ver a su hijo, Marius Borg, que se encuentra a la espera de sentencia. Durante el saludo a los escolares, la princesa necesitó una silla para sentarse en varios momentos para evitar el agotamiento, teniendo en cuenta la fibrosis pulmonar crónica que padece y que fue diagnosticada en 2018.

Tal y como ha informado el diario Dagbladet, se ha tenido que ausentar a ratos durante el saludo; se la ha visto "respirando con dificultad visible", ajustándose la cánula o con algún ataque de tos.

Mette-Marit ha aparecido sin lucir el traje regional o bunad, como suele hacer cada 17 de mayo, por recomendación facultativa. En su lugar, optó por un abrigo de color claro mientras que su marido y su hijo han lucido el traje tradicional.

Posteriormente se han trasladado hasta el Palacio Real de Oslo para compartir balcón junto a los reyes Harald y Sonia. Allí la princesa continuaba llevando el respirador portátil, conectado a la cánula nasal. Según la televisión pública noruega NRK, fue el príncipe Sverre Magnus quien subió el dispositivo al balcón para colocarlo a su lado.

Por su parte, la princesa Ingrid Alexandra ha celebrado el Día Nacional de Noruega desde Australia, desde donde ha enviado un mensaje a los ciudadanos que ha distribuido la Casa Real noruega en sus redes sociales.

Vestida con el tradicional bunad, ha comentado: "Queridos todos: Hoy siento un poco de nostalgia. Es tan bonito poder vestirnos elegantes, tomar el tren y celebrar nuestra constitución. Hoy celebro el 17 de mayo en Sídney y espero que todos tengan una linda celebración, ya sea en casa o en el extranjero. ¡Feliz cumpleaños, Noruega!".