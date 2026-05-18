Fútbol y diplomacia: el Rey acepta la invitación de Sheinbaum y presenciará el España-Uruguay en México

Felipe VI asistirá el próximo 26 de junio al partido que disputará la selección española de fútbol contra Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara. Esta confirmación oficial, adelantada este lunes por la Casa Real, supone un paso más en las relaciones diplomáticas con México tras meses de tirantez institucional impulsada por el Gobierno de aquel país.

Según han precisado desde el Palacio de la Zarzuela, el monarca ya ha trasladado su intención de presenciar el último encuentro de la primera ronda del Mundial 2026. Así se lo ha hecho saber mediante comunicaciones formales tanto a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum como al máximo responsable de la FIFA, Gianni Infantino, en respuesta a las respectivas cartas que ambos le habían remitido semanas atrás.

La invitación cursada por la presidenta mexicana tiene fecha del pasado 3 de febrero, aunque su existencia no trascendió a la opinión pública hasta mediados de marzo. En dicha carta, Sheinbaum destacaba que el mundial "constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos".

En aquel momento, Casa Real subrayó que el ofrecimiento se había recibido "con agrado", en un intento de normalizar los cauces diplomáticos tras la retórica hostil que el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, y su sucesora han mantenido exigiendo reiteradas disculpas por el legado histórico español.

Desde Zarzuela se han apresurado a aclarar que la misiva de la dirigente llegó antes de que el Rey se pronunciara públicamente sobre la presencia española en América. Fue durante una visita al Museo Arqueológico Nacional en Madrid, cuando Felipe VI admitió públicamente que existió "mucho abuso" y controversias éticas durante la conquista de América, puntualizando que la historia debe analizarse en su justo contexto y sin presentismo moral exagerado, reconociendo que hay situaciones de las que la Corona no puede sentirse orgullosa. Poco después, Sheinbaum, durante una rueda de prensa, afirmó que "No fue todo lo que hubiéramos querido, pero es un gesto de acercamiento. Creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo", manifestó.

Sheinbaum aclaró que el jefe del Estado había sido invitado en calidad de mandatario internacional, de la misma forma que se había hecho con otros líderes mundiales que tendrán representación deportiva en el torneo.

Será la tercera vez que Felipe VI viaje a México desde que es rey de España. La primera fue en junio de 2015 cuando acudió acompañado por la reina Letizia y, a finales de 2018, cuando acudió a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador.