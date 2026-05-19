El príncipe Guillermo vende parte del Ducado de Cornualles para construir viviendas

El príncipe Guillermo, actual heredero de la corona británica, ha tomado una decisión histórica respecto a su patrimonio. Según desveló el diario británico The Times, procederá a la venta de una quinta parte de los terrenos que componen el Ducado de Cornualles. El objetivo de esta importante enajenación de activos es promover la construcción de viviendas y establecer nuevas medidas para proteger el medio ambiente.

Esta vasta finca privada, que funciona operativamente como una corporación, abarca en la actualidad más de 52.000 hectáreas distribuidas por diferentes condados tanto ingleses como galeses. El ducado fue instaurado en el año 1337 por el rey Eduardo III con un propósito muy claro: financiar de manera independiente las actividades públicas y la vida privada del príncipe de Gales y de su respectiva familia.

Gracias a los rendimientos económicos que genera esta propiedad histórica, el heredero al trono británico goza de total independencia financiera. De este modo, la Casa Real británica garantiza que las actividades institucionales y personales del sucesor no requieran la inyección de fondos del contribuyente, un aspecto muy valorado en el escrutinio público del país.

La transacción que prepara el príncipe de Gales, de 43 años de edad, tiene una enorme envergadura económica. Se calcula que los beneficios derivados de la venta de este 20 por ciento del ducado alcanzarán una cifra aproximada de 500 millones de libras –unos 575 millones de euros al cambio actual–. Toda esta enorme inyección de capital irá destinada íntegramente a paliar la crisis de vivienda y a proyectos de sostenibilidad ambiental.

Tras esta venta, el primogénito de Carlos III consolidará el resto de sus propiedades concentrándolas en cinco áreas geográficas clave. Estas ubicaciones incluyen las islas Sorlingas, Cornualles, Dartmoor, la región de Bath y distintas zonas del suroeste y oeste de Inglaterra. A esto se suma el área de Kennington, situada al sur de Londres, donde la institución considera que puede ejercer el mayor impacto social a corto y medio plazo.

En declaraciones al citado periódico, Will Bax, director ejecutivo del ducado, ha explicado el giro estratégico impulsado por el heredero. Bax ha asegurado que la próxima década supondrá una auténtica era de cambios, ya que Guillermo ha determinado que el patrimonio "no debería existir solo para contar con tierras, sino, ante todo, para tener un impacto positivo en el mundo".

El responsable del Ducado de Cornualles también aprovechó la ocasión para defender a la corporación frente a diversas críticas que la acusaban de emplear un enfoque excesivamente comercial con sus arrendatarios. Entre estas quejas pasadas se encontraba el cobro a organizaciones benéficas o grupos comunitarios por la utilización de los espacios de la corporación, algo que ahora tratará de evitarse bajo el nuevo rumbo social del patrimonio real.

En la actualidad, el grueso de los ingresos del heredero de la corona proviene directamente de este gran enclave patrimonial. Las ganancias anuales superan los 20 millones de libras –aproximadamente 23 millones de euros–. Con el nuevo mandato, Bax tendrá la misión de utilizar la influencia del ducado para combatir la degradación ambiental, promover el crecimiento económico en zonas desfavorecidas y liderar el desarrollo de energías renovables.