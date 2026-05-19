Preocupación por la reina Sonia de Noruega: cancela sus actos por un problema de corazón

La reina Sonia de Noruega ha encendido todas las alarmas ya que ha tenido que cancelar su agenda oficial. La Familia Real noruega tenía que recibir al primer ministro indio, Narendra Modi, en el Palacio Real de Oslo.

Según ha comunicado la Casa Real noruega, la reina Sonia ha tenido que cancelar los actos de su agenda debido a una fibrilación cardíaca. Se trata de una arritmia que sucede cuando las cavidades del corazón laten de forma desordenada y muy rápida, y que impide que la sangre se bombee correctamente. Entre los síntomas, además de palpitaciones, están la falta de aire, mareos, cansancio, dolor en el pecho y debilidad. Se trata de una anomalía que puede aparecer por distintos motivos: desde la hipertensión, problemas cardíacos previos, edad avanzada, estrés, consumo elevado de alcohol, cafeína o enfermedades tiroideas.

No es la primera vez que la reina Sonia sufre una fibrilación auricular, ya que en enero de 2005 tuvo que ser hospitalizada durante un viaje de esquí. El incidente no fue grave, pero poco tiempo después se le implantó un marcapasos para estabilizar su ritmo cardíaco. De momento habrá que esperar para conocer nuevos detalles sobre el estado de salud de la reina y su reincorporación a la actividad institucional.

Una noticia que sucede días después de conocerse que la princesa Astrid, hermana mayor del rey Harald de Noruega, fue operada por una insuficiencia cardíaca, a los 94 años de edad, y que se une al estado de salud de la princesa Mette-Marit, que el Día Nacional de Noruega reaparecía con una cánula y oxígeno portátil, debido a la fibrosis pulmonar crónica que padece. Cabe recordar, además, que el rey Harald sufrió el pasado mes de febrero una indisposición durante sus vacaciones en Tenerife, donde tuvo que permanecer ingresado.