El guiño de doña Letizia a la princesa Leonor en los Premios Luis Carandell de Periodismo

Doña Letizia ha presidido la entrega de la XV edición de los Premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario, unos galardones que reconocen la labor informativa, el interés divulgativo, la pluralidad y la defensa de los valores democráticos, la dimensión territorial de la Cámara Alta y la perspectiva de género. En esta edición los galardonados han sido Paloma Cervilla, de The Objective, y Héctor Esteban García, de Las Provincias.

Para esta cita, la Reina ha vuelto a recuperar un vestido que estrenó con motivo del Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre de 2025. Se trata de un vestido muy primaveral en corte evasé, en color rojo, firmado por Adolfo Domínguez. Una prenda de tejido fluido, silueta estructurada y cintura marcada, de manga corta y acampanada tipo capa, y falda con volumen con abertura delantera.

Se trata de un modelo muy vendido por la firma gallega y que la Reina comparte con la princesa Leonor, aunque la princesa de Asturias lo lució en color verde concretamente en noviembre de 2023 durante la solemne Apertura de la XV Legislatura en el Congreso de los Diputados.

En cuanto a los complementos, ha vuelto a optar por los zapatos destalonados de punta cuadrada, tacón sensato y estilo babies de Sézane. Para completar el monocolor, ha rescatado un clutch de ante rojo de Menbur que tiene desde hace años. En cuanto a las joyas, ha lucido los pendientes Needle I Am de rubíes, diamantes y oro blanco de Gold & Roses, que también ha compartido con la princesa Leonor, concretamente para su primer viaje oficial a Portugal, y su anillo de Coreterno.