Amalia, Alexia y Ariane, protagonistas del posado de verano de los reyes Guillermo y Máxima

Los reyes Guillermo-Alejandro y Máxima de los Países Bajos, han realizado su tradicional posado anual con el que dan por inaugurado el verano. Un posado realizado en el parque de Clingenda de La Haya y que han compartido con sus tres hijas las princesas Amalia, Alexia, y Ariane, que se han convertido en las protagonistas del posado.

Para este posado la Familia Real holandesa ha elegido un vestuario desenfadado. Amalia, princesa de Orange ha optado por una chaqueta de tweed en color vainilla de Maje, unos vaqueros y bolso de Elie Saab. Por su parte, la princesa Alexia ha elegido un vestido en verde oliva de escote y bajo asimétrico de la firma Reiss, que ha combinado con unas botas de ante con tacón bajo de Gianvito Rossi, mientras que la princesa Ariane, ha optado por unos pantalones de rayas de la firma Essentiel Antwerp y camisa de seda.

Para este posado, la reina Máxima ha vuelto a confiar en una de sus marcas favoritas, Natan, con un conjunto monocolor en color teja, con blusa fluida de tipo camisero y pantalones anchos. Como complementos, ha elegido unas alpargatas de cuña y unos pendientes de la joyera española Luz Camino.

En estos momentos, la princesa Amalia continúa sus estudios de Derecho en la Universidad de Ámsterdam, que compaginará tras el verano con su formación militar. La princesa Alexia, está estudiando ingeniería civil en la University College London, y en septiembre, la princesa Ariane estudiará ingeniería aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft.