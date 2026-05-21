La princesa de Tailandia empeora por una grave infección intestinal

La Casa Real de Tailandia ha emitido un nuevo y preocupante parte médico sobre la situación de la hija mayor del rey Vajiralongkorn. Según la información oficial, Bajrakitiyabha está recibiendo tratamiento médico debido a una severa afección que, tal y como han reconocido las autoridades, se encuentra fuera de control. La paciente permanece ingresada en un centro hospitalario de Bangkok desde finales del año 2022, cuando sufrió un colapso cardíaco que la dejó completamente inconsciente.

A sus 47 años, el diagnóstico actual revela un cuadro clínico de extrema complejidad. El comunicado detalla que padece hipotensión, arritmia y coagulación sanguínea. Todo ello es la consecuencia directa de un foco infeccioso en la zona abdominal provocado por la inflamación del intestino grueso, una anomalía que los facultativos detectaron durante el pasado mes de abril. Este es el séptimo documento informativo que se hace público desde su ingreso en el Hospital Chulalongkorn de la capital.

Las medidas adoptadas por el equipo médico incluyen el uso ininterrumpido de sistemas de soporte vital para mantener en funcionamiento sus pulmones y riñones. Asimismo, se le está administrando una batería de antibióticos y fármacos específicos destinados a estabilizar la presión arterial y regular el ritmo del corazón. Sin embargo, pese a estos esfuerzos continuados, la patología ha experimentado un empeoramiento notable y en estos momentos afecta a varios órganos vitales fundamentales para su supervivencia.

Históricamente, la monarquía tailandesa ha gestionado todo lo relativo a la intimidad y la salud de sus miembros con un hermetismo casi absoluto. De hecho, el anterior boletín informativo vio la luz hace más de un año, en agosto, momento en el que se limitaron a confirmar que precisaba respiración asistida tras sufrir un episodio agudo en la sangre, evitando proporcionar explicaciones más exhaustivas a la opinión pública.

La figura de Bajrakitiyabha no es una más dentro de la dinastía, puesto que se perfilaba como una posible heredera al trono. Su calvario comenzó de forma inesperada el 15 de diciembre de 2022. Aquel día, mientras se encontraba adiestrando a sus perros para participar en una exhibición canina en la localidad de Nakhon Ratchasima, situada a unos 250 kilómetros de Bangkok, se desplomó perdiendo el conocimiento de manera fulminante.

En los días posteriores a aquel dramático suceso, la institución monárquica indicó que su evolución era estable hasta cierto punto, aunque ya precisaba de maquinaria especializada para suplir las funciones de su corazón y riñones. A principios de 2023, se concretó que el desmayo repentino había sido desencadenado por una bacteria micoplasma, responsable de originar una severa inflamación cardíaca y alterar gravemente sus constantes vitales.

Desde la coronación de su progenitor en 2016, Bajrakitiyabha asumió un papel muy relevante en la agenda pública. Como única descendiente del primer matrimonio del rey Vajiralongkorn con su prima hermana Soamsawali, de quien el monarca se divorció a principios de la década de los noventa, su creciente protagonismo institucional fue interpretado por los expertos como un paso previo e inequívoco hacia su designación como futura reina, un escenario que esta prolongada y trágica convalecencia ha truncado de manera abrupta.