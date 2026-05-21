Letizia recupera un vestido de Felipe Varela, con ligeros retoques, para un acto en Aranjuez

Doña Letizia ha cerrado su semana de actividades institucionales en Aranjuez con la visita a la Academia de Oficiales de la Guardia Civil con motivo del décimo aniversario del edificio que acoge sus actuales instalaciones. Un complejo con más de 22.000 metros cuadrados que alberga 17 aulas, laboratorios de ciencias forenses y un salón de actos. En estas instalaciones también tiene su sede el Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC), donde los alumnos obtienen titulaciones de grado como Ingeniería de la Seguridad.

La Academia de Oficiales de la Guardia Civil (AOGC) es el centro en el que se lleva a cabo la formación de los alumnos que se convertirán en los futuros oficiales de la Guardia Civil y adquirirán la responsabilidad de mandar y dirigir las unidades de esta institución. También se realizan cursos de capacitación para el ascenso.

Para esta ocasión, la reina ha recuperado un vestido de quien fuera su modisto de cabecera durante muchos años, Felipe Varela, que estrenó en 2017, durante la entrega de los Premios Jaime I en Valencia, aunque con un ligero cambio con respecto al original. Se trata de un vestido blanco, en tweed, con cuello camisero con solapa y silueta lápiz entallada, manga francesa y botonadura frontal cuyos botones en 2017 eran de color negro, y que ha cambiado por otros de color hueso, al igual que los que remataban los bolsillos de plastrón en la zona de la cadera.

El otro cambio con respecto a 2017 es el cinturón que ha elegido. Si en aquella ocasión optó por un cinturón plateado a juego con sus zapatos, en esta ocasión ha optado por un cinturón de piel estrecho de color negro y hebilla dorada para darle un toque más moderno. En cuanto a los complementos, ha lucido unos zapatos de tacón sensato destalonados en color negro de Magrit y un bolso negro de Carolina Herrera, que tiene en otros colores. En cuanto a las joyas, ha optado por unos pendientes de aro con una perla colgante y su inseparable anillo de Coreterno.