La Policía británica amplía la investigación a Andrés Mountbatten-Windsor por 'conducta sexual inapropiada'

La Policía británica ha confirmado que se encuentra inmersa en una investigación sobre posibles acusaciones de conducta sexual inapropiada que involucrarían a Andrés Mountbatten-Windsor. Estas pesquisas se enmarcan en un cargo más amplio por presunta mala conducta en un cargo público, impulsado tras su detención el pasado mes de febrero por los indicios que le vinculan de forma continuada con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El responsable de la Policía encargada del caso, Oliver Wright, ha comparecido para actualizar el estado del procedimiento y ha reconocido la magnitud del desafío al que se enfrentan. "La mala conducta en un cargo público es un delito que puede adoptar diferentes formas, lo que hace que esta sea una investigación compleja", ha admitido el jefe policial. La Policía ha señalado que este tipo de infracción puede incluir diferentes actuaciones, entre ellas abuso de poder, corrupción, conflictos de intereses, negligencia grave o incluso conductas sexuales indebidas.

Como parte de los avances, las autoridades han ratificado que se ha interrogado a diversos testigos, cuya identidad se mantiene bajo un estricto secreto de sumario. Wright ha aprovechado su intervención para hacer un llamamiento ciudadano, animando a cualquier persona que posea datos relevantes a ponerse en contacto con los investigadores. "En lo que respecta a las víctimas y supervivientes de Epstein, esperamos que cualquier persona con información relevante se presente, y quiero recalcar que nuestras puertas están abiertas siempre que una víctima o superviviente esté lista para comunicarse con nosotros. Estamos listos para recibirlos cuando sea necesario".

En esta línea, el cuerpo ha tomado nota de las informaciones que apuntan a una mujer que habría sido trasladada en el año 2010 a un domicilio en la localidad de Windsor con supuestos fines sexuales. "Nos hemos puesto en contacto con su representante legal para indicarle que, si desea denunciar ante la Policía, el caso será tomado en serio y será manejado con sensibilidad y respeto por su privacidad y derecho al anonimato", ha precisado.

En paralelo a las actuaciones policiales, el Gobierno británico acaba de desclasificar y publicar un lote de archivos oficiales vinculados al nombramiento de Andrés como enviado comercial en el año 2001. En este sentido, el actual ministro de Comercio y Seguridad Económica, Chris Bryant, ha emitido un comunicado para aclarar que el Ejecutivo no disponía de constancia alguna de que el expríncipe Andrés se sometiera en su momento a ningún tipo de investigación interna o auditoría. El objetivo de dicho trámite habría sido identificar posibles conflictos de intereses o graves riesgos reputacionales antes de asumir el cargo.

El propio Bryant ha detallado posteriormente en una intervención ante la Cámara de los Comunes que la ausencia de controles previos "era la norma" cuando se trataba de otorgar responsabilidades a integrantes de la Corona británica. Asimismo, ha subrayado el drástico cambio normativo de los últimos años, ya que en la actualidad todos los enviados comerciales del país son miembros del Parlamento y están sometidos rigurosamente a su propio código de conducta, lo que impediría repetir una situación análoga.

La reactivación pública de estas pesquisas llega apenas unos meses después de que el implicado fuera apresado de manera formal. El expríncipe Andrés fue detenido en su residencia de Sandringham a finales del pasado mes de febrero. Este arresto supuso la materialización legal de una caída en gracia que ya se había evidenciado semanas atrás, cuando la propia Familia Real británica inició el proceso formal para retirar todos sus títulos y honores militares, además de dictar su expulsión de la mansión que habitaba en Windsor a consecuencia de la profunda onda expansiva del escándalo de Epstein.