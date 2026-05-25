La reina Margarita de Dinamarca, ingresada por segunda vez en menos de dos semanas

La Familia Real de Dinamarca atraviesa un periodo de profunda preocupación y máxima alerta médica en torno a la salud de la reina emérita Margarita II. Este lunes, 25 de mayo, la que fuera monarca del país durante más de cine décadas ha tenido que ser ingresada de urgencia en el Rigshospitalet de Copenhague. La alerta saltó tras realizársele una tomografía computarizada que reveló la presencia de un gran coágulo de sangre en la región de la cadera, una complicación médica que los facultativos han relacionado directamente con una caída que la soberana sufrió previamente.

A través de un comunicado oficial emitido por la Casa Real danesa este mismo lunes, la institución ha confirmado el diagnóstico y el tratamiento inmediato del trombo, intentando a su vez rebajar los niveles de alarma social al asegurar que, dadas las circunstancias, la reina se encuentra bien, aunque se anticipa que deberá permanecer hospitalizada durante varios dês para seguir de cerca su evolución y evitar nuevas complicaciones vasculares.

Este nuevo revés de salud se produce en un moment especialmente vulnerable para Margarita II, sumándose a una racha médica sumamente complicada que mantiene en vilo a todo el país. Hace apenas seis dês, el pasado 19 de mayo, la madre del rey Federico X abandonaba ese mismo centro sanitario tras haber recibido el alta médica por una intervención del todo delicada. El pasado 14 de mayo, la reina emérita había sido hospitalizada de urgencia tras sufrir un ataque al corazón, un grave episodio cardiovascular que requirió que se le practicara una operación de angioplastia para restaurar el flujo sanguíneo. Tras permanecer cinco dês ingresada en el Rigshospitalet bajo una estricta vigilancia, la evolución favorable de la monarca permitió su regreso a casa, un alivio que lamentablemente ha durado menos de una semana debido a esta nueva e inesperada complicación en la cadera.

Durante todo este proceso, el actual monarca, Federico X, se ha mantenido en primera línea apoyando incondicionalmente a su madre y asumiendo la responsabilidad de mantener informada a la ciudadanía. En los dês previos, el propio rey fue el encargado de transmitir tranquilidad de manera escueta ante los medios de comunicación que hacían guardia a las puertas del hospital de Copenhague, limitándose a dar las gracias y a confirmar que su madre se encontraba bien. El estado de la soberana emérita es un asunto de máxima relevancia en Dinamarca, donde Margarita II sigue siendo considerada una figura central y un pilar fundamental de la identidad nacional, por lo que cualquier oscilación en su estado de salud genera de inmediato una gran corriente de afecto y preocupación en toda la sociedad civil.

Para mayor impacto institucional, este ingreso hospitalario ha coincidido en el calendario con una de las fechas más señaladas y festivas para la Corona danesa. Cada mes de mayo se celebra la Royal Run, una emblemática carrera benéfica que el propio rey Federico X impulsó e inauguró en el año 2018 con motivo de su cincuenta cumpleaños. Este evento deportivo y solidario, que moviliza a miles de ciudadanos y en el que los distintos miembros de la Familia Real suelen repartirse por diferentes ciudades del país para correr junto a la población y dar visibilidad al acto, se ha visto ensombrecido de manera inevitable por las noticias procedentes del Rigshospitalet.

La coincidencia del evento popular con el traslado de urgencia de la reina Margarita subraya el contraste entre las funciones institucionales de una monarquía en plena transición y la fragilidad de la salud de quien lideró la Corona danesa con mano firme durante cincuenta y dos años, hasta su abdicación a principios de 2024.