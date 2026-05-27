Haakon de Noruega reconoce estar muy preocupado por la salud de Mette-Marit: "Está muy enferma"

El príncipe heredero Haakon de Noruega reconoció públicamente el pasado martes su inquietud ante el evidente deterioro físico de su esposa, la princesa Mette-Marit. La futura reina consorte padece una fibrosis pulmonar crónica, una grave dolencia respiratoria que le fue diagnosticada en el año 2018 y que ha mermado considerablemente su calidad de vida en los últimos meses.

Tras presidir la entrega de un galardón en la ciudad de Oslo, el heredero al trono escandinavo atendió a los medios de comunicación locales para ofrecer una actualización sobre el estado médico de la princesa. "La princesa heredera está muy enferma y pienso que últimamente está un poco peor, así que estoy preocupado por su salud. Usa oxígeno en el día a día y eso ayuda algo", declaró Haakon, confirmando así los temores que se habían desatado tras las recientes ausencias de su mujer en compromisos oficiales.

El avance ineludible de esta patología ha obligado a la Casa Real a reducir de forma drástica la agenda pública de Mette-Marit durante el último año. La situación es tan delicada que la propia princesa de 52 años confesó hace unos meses que los especialistas médicos no descartan que en el futuro pueda necesitar un trasplante de pulmón para poder seguir adelante. La gravedad del cuadro clínico se hizo palpable a mediados del pasado mes de abril, cuando protagonizó su primera aparición en un acto público utilizando una cánula nasal para recibir soporte de oxígeno.

A este duro trance personal y médico se suma la tormenta mediática y judicial que azota a la familia a raíz de diversos escándalos, lo que ha convertido el último año en un periodo sumamente convulso para la monarquía noruega. Por un lado, la figura de la princesa se ha visto empañada tras salir a la luz nuevas revelaciones que detallan la amistad que mantuvo en el pasado con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, un vínculo que generó un profundo malestar en la sociedad del país nórdico.

Por otro lado, la institución se enfrenta a un grave proceso judicial que afecta directamente al núcleo familiar. Marius Borg Høiby, el hijo que Mette-Marit tuvo fruto de una relación sentimental anterior a su matrimonio con el príncipe Haakon, se encuentra inmerso en un proceso penal de extrema gravedad. El joven está acusado formalmente de la comisión de 40 delitos, que incluyen cuatro casos de violación. La sociedad noruega permanece a la espera de una sentencia que, según las previsiones judiciales, se dará a conocer a mediados de junio, sumando así un nuevo elemento de tensión a la ya mermada estabilidad de la princesa.