Letizia apuesta por su color fetiche en las Medallas al Mérito de las Bellas Artes

Don Felipe y Doña Letizia han presidido en el Teatro de Rojas de Toledo la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

Entre los 38 galardonados se encontraban el cantaor flamenco José Mercé; el cantante y compositor Robe Iniesta; Camela; Los Planetas; el cantante y compositor Kase.O; el cantante de ópera Carlos Chausson Gracia; y el representante musical José Emilio Navarro Viña, alias Berry.

En cine y teatro han sido distinguidas las actrices Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón y Carmen Machi; el actor Eduard Fernández; el actor y director teatral Josep María Pou; la directora y productora cinematográfica Chelo Loureiro Vilarelle; el director, guionista y productor cinematográfico Pere Portabella; la supervisora de efectos visuales Laura Pedro Albiol; la dramaturga, directora de escena, bailarina, actriz y poeta visual Ana Vallés; y el director, dramaturgo y gestor cultural Luis Guillermo Heras Toledo, a título póstumo.

También se ha reconocido en el ámbito de las artes escénicas a la bailarina y coreógrafa Mónica Rodríguez Runde; y al Centro de las Artes del Circo Rogelio Rivel. Entre las personalidades de la literatura se ha galardonado al poeta y escritor Bernardo Atxaga; la escritora y periodista Elvira Lindo; las poetas y escritoras Antònia Vicens, Eva Baltasar y Angelina Muñiz-Huberman; el Salón Manga Barcelona; y la revista infantil Camacuc.

En cuanto a las bellas artes y el patrimonio cultural, han sido galardonados la artista interdisciplinar Sandra Gamarra; la fotógrafa y artista plástica Cristina de Middel; el arquitecto Ángel Luis de Sousa Seibane; el colectivo artístico Cabello/Carceller; y Segundo Castro Olmo, miembro del Colectivo Estampa Popular.

Además, han recibido la distinción Eva Hache; la diseñadora de moda Juana Martín; la gestora cultural Encarna Lago González; los expertos en derechos culturales Alfons Martinell Sempere y Jesús Prieto de Pedro; el Colectivo Llámalo H; y la Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo.

Para esta ocasión, la reina Letizia ha vuelto a apostar por su color fetiche y ha estrenado un vestido midi en color rojo de Sybilla, de manga corta, cuello tipo kimono, escote cruzado en V y fajín lazado a la cintura. Para darle protagonismo al vestido, ha optado por unos zapatos destalonados y de tacón sensato de Magrit en color nude. En cuanto a los pendientes, ha lucido unos pendientes de rubíes, diamantes y oro blanco de Gold & Roses.