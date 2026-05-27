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Casas Reales

Letizia apuesta por su color fetiche en las Medallas al Mérito de las Bellas Artes

Los Reyes entregan los galardones de las Bellas Artes 2024 en una cita donde la consorte ha destacado con un favorecedor vestido de Sybilla.

Los Reyes entregan los galardones de las Bellas Artes 2024 en una cita donde la consorte ha destacado con un favorecedor vestido de Sybilla.
Gtres

Don Felipe y Doña Letizia han presidido en el Teatro de Rojas de Toledo la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

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Entre los 38 galardonados se encontraban el cantaor flamenco José Mercé; el cantante y compositor Robe Iniesta; Camela; Los Planetas; el cantante y compositor Kase.O; el cantante de ópera Carlos Chausson Gracia; y el representante musical José Emilio Navarro Viña, alias Berry.

En cine y teatro han sido distinguidas las actrices Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón y Carmen Machi; el actor Eduard Fernández; el actor y director teatral Josep María Pou; la directora y productora cinematográfica Chelo Loureiro Vilarelle; el director, guionista y productor cinematográfico Pere Portabella; la supervisora de efectos visuales Laura Pedro Albiol; la dramaturga, directora de escena, bailarina, actriz y poeta visual Ana Vallés; y el director, dramaturgo y gestor cultural Luis Guillermo Heras Toledo, a título póstumo.

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También se ha reconocido en el ámbito de las artes escénicas a la bailarina y coreógrafa Mónica Rodríguez Runde; y al Centro de las Artes del Circo Rogelio Rivel. Entre las personalidades de la literatura se ha galardonado al poeta y escritor Bernardo Atxaga; la escritora y periodista Elvira Lindo; las poetas y escritoras Antònia Vicens, Eva Baltasar y Angelina Muñiz-Huberman; el Salón Manga Barcelona; y la revista infantil Camacuc.

En cuanto a las bellas artes y el patrimonio cultural, han sido galardonados la artista interdisciplinar Sandra Gamarra; la fotógrafa y artista plástica Cristina de Middel; el arquitecto Ángel Luis de Sousa Seibane; el colectivo artístico Cabello/Carceller; y Segundo Castro Olmo, miembro del Colectivo Estampa Popular.

Además, han recibido la distinción Eva Hache; la diseñadora de moda Juana Martín; la gestora cultural Encarna Lago González; los expertos en derechos culturales Alfons Martinell Sempere y Jesús Prieto de Pedro; el Colectivo Llámalo H; y la Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo.

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Para esta ocasión, la reina Letizia ha vuelto a apostar por su color fetiche y ha estrenado un vestido midi en color rojo de Sybilla, de manga corta, cuello tipo kimono, escote cruzado en V y fajín lazado a la cintura. Para darle protagonismo al vestido, ha optado por unos zapatos destalonados y de tacón sensato de Magrit en color nude. En cuanto a los pendientes, ha lucido unos pendientes de rubíes, diamantes y oro blanco de Gold & Roses.

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