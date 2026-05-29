Letizia alerta del peligro de los vapeadores para los jóvenes: "La mala salud es irreversible"

La reina Letizia ha participado este viernes a través de un mensaje en vídeo en la jornada 'Promover un futuro más saludable y sin tabaco en Europa', impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con motivo del Día Mundial sin Tabaco. En su intervención, ha lanzado una dura advertencia sobre la popularización de los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado, alertando de que están diseñados específicamente para atraer a los consumidores de menor edad.

Durante su discurso, la Reina ha recordado una máxima que figura en todas las cajetillas convencionales: "Fumar mata". En este sentido, ha puesto sobre la mesa las alarmantes cifras de mortalidad asociadas a este hábito, subrayando que siete millones de personas fallecen cada año en todo el mundo a causa del tabaco, mientras que más de un millón y medio de no fumadores pierden la vida por la inhalación del humo ajeno.

Frente al debate actual sobre si los nuevos dispositivos suponen una reducción del daño o un riesgo menor, la Reina ha mantenido un tono marcadamente didáctico. Ha enumerado las múltiples sustancias tóxicas que contienen los cigarrillos tradicionales, como el amoniaco, el arsénico o el alquitrán, para contraponerlas a las presentes en los vapeadores. Entre estas últimas, ha citado el glicidol, el plomo, el cromo o la piridina, incidiendo en que son artículos novedosos cuyos verdaderos efectos a largo plazo aún son desconocidos para la ciencia.

Uno de los focos principales de su mensaje ha sido la población más vulnerable, concretamente los menores de edad y los jóvenes. Letizia ha señalado que "a nadie se le escapa que estos productos de tabaco calentado no son inocuos", un hecho que la propia industria admite. Sin embargo, advierte que los jóvenes perciben un riesgo muy inferior al real, cayendo en la trampa de un diseño pensado para atrapar a las nuevas generaciones.

Ante esta situación, ha hecho un llamamiento a las instituciones para revisar los marcos regulatorios de un mercado que carece de un umbral de consumo seguro. Asimismo, ha apostado por la prevención y la alfabetización en salud como herramientas fundamentales. Conocer y entender nuestro propio cuerpo permite, en sus palabras, hacerse responsable de los síntomas "antes de que chille".

A modo de conclusión, la Reina ha invitado a los ciudadanos a reflexionar de forma individual sobre los motivos que empujan a inhalar este tipo de compuestos. Si la causa es la adicción, ha recordado que existen programas de deshabituación eficaces. Por el contrario, si se trata simplemente de seguir una tendencia, ha lanzado una sentencia tajante al afirmar que "la moda pasa y la mala salud te acompaña mucho tiempo y, a veces, es irreversible".