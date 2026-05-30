Haakon de Noruega, preocupado por Mette-Marit: "Será necesario un trasplante de pulmón"

Crece la alarma en Noruega por el estado de salud de la princesa Mette-Marit y por el nuevo ingreso hospitalario de la reina Sonia de Noruega, de 88 años. Una semana después de tener que suspender su agenda institucional debido a sus problemas cardíacos, la reina Sonia tuvo que ser que fue ingresada de nuevo. A través de un comunicado, la Casa Real noruega desveló que "la reina padece fibrilación e insuficiencia cardíacas por lo que permanecerá hospitalizada durante unos días para realizarse exámenes y permanecer en observación".

Sin duda se trata de un nuevo capítulo de este "annus horribilis" para la Familia Real noruega, que no levanta cabeza tras sufrir un enorme daño personal y reputacional, con motivo del ingreso del rey Harald en Tenerife, las noticias de los vínculos de la princesa Mette-Marit con Epstein y la horrenda entrevista que hizo en TV, sin olvidarnos del caso Marius Borg, enfrentado a un proceso judicial desde hace meses mientras que espera sentencia para el próximo 15 de junio a las 08:30 de la mañana,

Las últimas apariciones públicas de la princesa Mette-Marit con respirador, han acrecentado la preocupación por la evolución de la enfermedad que padece, una fibrosis pulmonar crónica que le fue diagnosticada en 2018.

Aunque era la segunda vez que veíamos a Mette-Marit, en un acto público con un respirador y una cánula de oxígeno, su aparición durante el Día Nacional de Noruega, el pasado 17 de mayo, ha resultado ser muy impactante para la sociedad noruega, sobre todo cuando la vieron ajustándose la cánula, con varios ataques de tos, respirando con dificultad y sentándose para descansar mientras se celebraba un tradicional desfile infantil.

Ha sido su marido, el príncipe Haakon quien ha verbalizado la preocupación por el estado de salud de su mujer, tras la entrega de un premio en Oslo. En unas declaraciones ante medios de comunicación noruegos, el príncipe admitió que su situación ha empeorado: "La princesa heredera está muy enferma y pienso que últimamente está un poco peor, así que estoy preocupado por su salud. Usa oxígeno en el día a día y eso ayuda algo", declaró. En esta misma comparecencia le preguntaron también cuando se podría producir el posible trasplante de pulmón, a lo que Haakon comentó. "Eso depende de los médicos".

Los medios noruegos también aprovecharon esta comparecencia ante los medios para preguntarle por su amistad con un personaje que aparece con bastante frecuencia en los documentos sobre Jeffrey Epstein y que se ha convertido en un personaje del que últimamente muchos hablan: el médico e inversor de origen croata Boris Nikolic, que fue la persona que puso en contacto a la princesa heredera Mette-Marit con Epstein y que es descrito por muchos como una pieza clave en la red del pedófilo. Pues bien, ahora todo parece indicar, tal y como informa el medio noruego Se og Hør, que el contacto entre ambos parece que fue más extenso de lo que se ha comunicado.

¿Qué contestó Haakon a la pregunta? "No tengo nada que añadir a lo que dijo la princesa heredera en la entrevista con NRK". Hay que recordar que en la entrevista de la NRK antes de Semana Santa, Mette-Marit se refirió a Boris como un "antiguo amigo" pero no quiso revelar cuándo terminó la amistad ni por qué.

De momento, y ante tantas bajas familiares por temas de salud, la corona se está apoyando en el príncipe Sverre Magnus, de 20 años, que ya se le ha visto en diferentes actos acompañando a su padre, mientras la princesa Ingrid Alexandra, sigue en Australia.