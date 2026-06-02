Así entrará Leonor en la Universidad Carlos III sin hacer la PAU

Miles de estudiantes madrileños afrontan estos días la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) entre exámenes y nervios. En ese mismo contexto, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón comenzará su etapa universitaria sin necesidad de realizar esta prueba, tras haber sido admitida en el grado de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid mediante el sistema de early admission.

La Casa Real confirmó que la heredera al trono cursará este grado una vez finalice su formación militar, tras haber completado el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales entre 2021 y 2023. Este itinerario educativo le permite acceder a la universidad española a través de procedimientos alternativos a la PAU, según la normativa vigente que regula el acceso desde sistemas educativos extranjeros.

Un acceso alternativo al modelo de la PAU

El caso de Leonor se enmarca en un modelo previsto para estudiantes que no han seguido el sistema educativo español. En virtud del Real Decreto 534/2024, los titulados en Bachillerato Internacional pueden acceder a la universidad mediante la valoración de su expediente académico y otros criterios específicos, sin necesidad de presentarse a la prueba ordinaria de acceso.

En su caso, la admisión ha llegado a través del sistema de early admission de la Universidad Carlos III de Madrid, una vía destinada a estudiantes internacionales o procedentes de sistemas educativos extranjeros. Este procedimiento permite una evaluación anticipada de candidaturas antes del proceso ordinario de adjudicación de plazas.

Plazas limitadas

La universidad reserva aproximadamente un 8% de sus plazas a esta modalidad. Las solicitudes son evaluadas por una comisión designada por el rectorado, que tiene en cuenta el expediente académico, la adecuación del perfil del estudiante al grado solicitado y la formación previa.

En este contexto, la admisión de la princesa de Asturias se ha resuelto dentro de los criterios establecidos para estudiantes con Bachillerato Internacional, sin que ello implique un proceso automático, sino una selección basada en méritos académicos.

Su regreso a la capital

El inicio de esta etapa supondrá el regreso de Leonor a Madrid después de varios años de formación fuera de la capital, con etapas en Gales y en distintas academias militares en España. Su elección académica se centra en un grado vinculado a Ciencias Políticas, Derecho, Economía y Relaciones Internacionales, áreas orientadas a su futura función institucional como jefa del Estado.

Mientras tanto, miles de estudiantes continúan estos días enfrentándose a la PAU, un examen que sigue siendo la principal vía de acceso a la universidad en España para quienes han cursado el Bachillerato nacional, lo que ha reabierto el debate público sobre las distintas modalidades de admisión universitaria, aunque todas ellas estén contempladas dentro del marco legal vigente.