El comunicado de Pedro de Borbón Dos-Sicilias, duque de Calabria, que aclara la disputa dinástica

La relación sentimental entre María Carolina de las Dos Sicilias y el político francés Jordan Bardella ha ocasionado que Pedro de Borbón-Dos Sicilias, hijo del infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias y la princesa Ana de Orleans, haya tenido que emitir un extenso comunicado de 31 páginas aclarando la situación en torno a quién ostenta legítimamente el ducado de Calabria como una cuestión de "verdad histórica", ofreciendo una explicación detallada sobre la disputa existente entre las dos ramas de la familia, que sigue generando controversia en la actualidad.

Un comunicado emitido a través de la página de la Sagrada y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, de la que Pedro de Borbón-Dos Sicilias es el gran maestre como jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias. Esa jefatura es la que conlleva el título de duque de Calabria, que desde el reinado de Roberto I en el siglo XIV designa al sucesor principal de la corona napolitana.

Jordan Bardella y María Carolina de Borbón-Dos Sicilias

"Ante la amplia difusión en los medios de comunicación de noticias relacionadas con la relación existente entre la princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias y el Sr. Jordan Bardella, con el propósito de aportar claridad y hacer prevalecer la verdad histórica, considero necesario pronunciarme sobre el uso de los títulos históricos de la Casa Real de las Dos Sicilias por parte de los miembros de las dos ramas de mi familia. Mi primo, el príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro, y su esposa Camila, al igual que su hija María Carolina, han venido creando confusión entre los medios de comunicación".

Con una explicación histórica minuciosa y detallada, relata los acuerdos producidos entre ambas ramas con una importante precisión: la importancia de distinguir entre la pertenencia familiar y los derechos históricos asociados a los títulos que ambas partes reivindican. Asimismo, ha querido explicar que "la rama genealógica menor está hoy representada por los duques de Castro, Charles y Camila, y la rama genealógica mayor por los duques de Calabria, Pedro y Sofía".

Pedro de Borbón-Dos Sicilias con su mujer, Sofía Landaluce y su hijo Jaime, duque de Noto

Un comunicado en el que desvela un acuerdo dinástico que fue alcanzado el 25 de enero de 2014, y que fue elaborado, entre otros, por Amadeo-Martín Rey y Cabieses, miembro de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, o el embajador Carlos Abella. Dicho acuerdo fue firmado en Nápoles entre el duque de Castro y el actual duque de Calabria, ante varios testigos el cual "fue firmado en presencia de la actual duquesa de Calabria y la duquesa de Castro" donde se dejó constancia de que "la rama menor de la familia Borbón-Dos Sicilias aceptaba para sí los títulos de duques de Castro (que se reservaron para Charles y Camila), duquesa de Palermo (que fue otorgado a la princesa María Carolina) y duquesa de Capri (que fue otorgado a la princesa María Chiara)". Un reparto de dignidades que buscaba delimitar los títulos correspondientes a cada una de las ramas familiares. "Puntualizo que no fue el duque de Castro quien concedió a sus hijas los ducados de Palermo y Capri, sino que fue el duque de Calabria, el infante don Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, que, a propuesta del duque de Castro, aceptó como jefe de la Casa el uso de esos dos ducados por parte de las hijas del duque de Castro. Por parte de la rama mayor, nos reservamos los títulos que siempre habíamos ostentado de duque de Calabria, duque de Noto y duque de Capua".

Carlos y Camila de Borbón-Dos Sicilias, duques de Castro

Con esta explicación, Pedro de Borbón-Dos Sicilias sostiene que los acuerdos alcanzados entre ambas ramas ya establecían una diferenciación clara en el uso de los títulos históricos, motivo por el que considera improcedente que María Carolina sea presentada públicamente como duquesa de Calabria.

Un conflicto sucesorio que se remonta a comienzos del siglo XX cuando el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias, infante de España, contrae matrimonio con Mercedes, princesa de Asturias, hermana mayor de Alfonso XIII. Poco antes de la boda, que se celebró el 14 de febrero de 1901, y a instancias de su padre Alfonso, conde de Caserta y hermano del último rey de las Dos Sicilias, Francisco II, el novio firmó una renuncia conocida como el "Acta de Cannes", de 14 de diciembre de 1900, por el cual abandonaba sus derechos a la corona de las Dos Sicilias, en virtud de la idea del rey Carlos III de España por la que la misma persona no tenía que ocupar el trono de España y de las Dos Sicilias para así equilibrar el balance de poderes en Europa. Una renuncia no actuante, inaplicable e inválida porque nunca llega a ocupar el trono de España.

Una vez realizado el acuerdo de 2014, la sorpresa fue mayúscula cuando en mayo de 2016 el duque de Castro abolió, sin poder hacerlo, la ley sálica dando el título de duquesa a su hija mayor. Algo que no puede realizar porque para ser modificada tendría que ser refrendada por un parlamento que no existe.