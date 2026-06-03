Baño de masas a la princesa Leonor en Murcia con guiños a la "Morenica" y al grupo Arde Bogotá

La princesa de Asturias recibió este miércoles en Cartagena la Medalla de Oro de la Asamblea Regional, el máximo reconocimiento del parlamento autonómico. En el Libro de Oro de la institución, doña Leonor dejó constancia de su agradecimiento por una distinción que, según sus propias palabras, le "honra" y le "vincula para siempre" con los ciudadanos murcianos. A su llegada, fue aclamada por el público congregado en los alrededores. La Cámara justificó el galardón por su ejemplaridad, su compromiso con el servicio público y la defensa de la unidad de España.

La princesa Leonor recibiendo la Medalla de la Asamblea de Murcia

Poco después, el Ayuntamiento de San Javier le entregó las dos mayores distinciones del Consistorio: la Medalla de Oro de la Villa y el título de Hija Adoptiva del municipio. En su mensaje en el Libro de Oro del Ayuntamiento, la heredera al trono se mostró visiblemente emocionada: "San Javier siempre formará parte de mi vida y de mis recuerdos más felices. Aquí, además de descubrir el espíritu alegre de los sanjaviereños, he comprobado lo que significa el compañerismo, la confianza y la entrega".

La jornada de homenajes ha concluido con la entrega de la máxima distinción de la comunidad autónoma en el Palacio de San Esteban de la mano del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que la princesa ha recibido llevándose la mano al corazón en señal de agradecimiento.

En cuanto a los guiños, la princesa no ha querido olvidarse de la Patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta: "Y debo mencionar además el curso en la Escuela Militar de Paracaidismo 'Méndez Parada', en la base aérea de Alcantarilla. ¡A veces conviene encomendarse a la Morenica! Por cierto, que en unos dás termina esta primera parte de su peregrinación, la de la Virgen de la Fuensanta, por las pedanías de la huerta murciana con motivo del centenario de su coronación".

En su despedida, la princesa ha tenido un guiño al grupo cartagenero "Arde Bogotá": "Como una cowboy de la A-3 echaré de menos ese trayecto que he recorrido tantas veces camino del mar", una canción que significa un viaje nostálgico al pasado y al hogar para la banda.

Estos reconocimientos se suman a los recibidos en meses anteriores, cuando recogió las medallas autonómicas y parlamentarias de Aragón, así como el título de Hija Adoptiva de Zaragoza. Asimismo, en julio del año pasado, fue galardonada con la Medalla de Oro de Galicia otorgada por la Xunta.

Este periplo institucional simboliza el inminente final de la carrera militar de doña Leonor, que comenzó en agosto de 2023. Tras pasar por el Ejército de Tierra en Zaragoza y por la Armada, la princesa ha completado su instrucción en el Ejército del Aire y del Espacio en San Javier.

Durante su estancia en la región, la princesa Leonor ha aprendido a pilotar el avión suizo Pilatus PC-21. Destaca su primer vuelo en solitario tras ser instruida por la capitana Elena Gutiérrez. Como complemento a su formación en la Academia General del Aire, la Casa del Rey difundió recientemente imágenes de su preparación en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, convirtiéndose en el primer miembro de la Familia Real en superar el Curso Básico de Paracaidismo.

Al concluir esta etapa, la princesa obtendrá los empleos de teniente del Cuerpo General del Ejército de Tierra, alférez de navío de la Armada y teniente del Ejército del Aire. El próximo curso, dejará los uniformes para iniciar el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Según fuentes oficiales, seguirá el mismo plan de estudios que el resto de los alumnos, sin privilegios académicos ni adaptaciones específicas.