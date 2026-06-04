Lilibet Diana cumple 5 años: Harry y Meghan publican nuevas fotos protegiendo su anonimato

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la hija menor del príncipe Harry y de Meghan Markle, cumple 5 años este jueves, 4 de junio, y por ese motivo los duques de Sussex han compartido unas imágenes en su perfil de redes sociales.

En lo que es ya una tradición vemos a la pequeña Lilibet con el rostro cubierto con su cabello pelirrojo, herencia de la familia Spencer, en las dos imágenes. Tanto ella como su hermano, Archie, no se les ha visto su cara (salvo cuando eran bebés) y siempre han aparecido de espaldas, con el cabello delante del rostro o de lejos para que no sean reconocibles para permanecer fieles a su intención de preservar el anonimato de sus hijos.

En la primera imagen se ve al príncipe Harry, sosteniendo y sonriendo a Lilibet, y a Meghan sonriendo a su hija. En la segunda imagen, La pequeña aparece descalza y jugando con una planta de flores malvas en el jardín de la residencia familiar de Montecito (California) llevando un vestido floral sin mangas.

La pequeña nació en el Hospital Cottage de Santa Bárbara, California, el 4 de junio de 2021, un año después del conocido como 'Meghxit' por el que los duques de Sussex decidieron romper con la vida institucional dentro de la Corona británica para comenzar una nueva etapa que les llevó a Estados Unidos. Lili, como es conocida familiarmente, lleva el título de princesa británica y ocupa el séptimo lugar en la línea de sucesión al trono. Curiosamente, es la única nieta del rey Carlos III nacida fuera de Reino Unido. Ni ella, ni su hermano Archie, apenas han tenido contacto público con la institución.