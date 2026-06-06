Los aciertos y desaciertos de la reina Letizia en el día de las Fuerzas Armadas y con los príncipes de Mónaco

Los Reyes presidieron en Vigo la celebración del día de las Fuerzas Armadas, en el día de la festividad de San Fernando, patrón del Arma de Ingenieros y figura emblemática para las Fuerzas Armadas. Una fecha en la que la princesa Leonor debutó acompañando por primera vez a los Reyes en el desfile en el que es un paso más en su camino como futura Jefa del Estado.

Un acto que contó con la participación de 3.746 militares de la Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias, según datos del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, hubo varios detalles ese día que llamaron la atención y que deslucieron el acto.

El primero, la meteorología que condicionó el desarrollo del acto debido a las nubes y las rachas de viento que obligaron a suspender el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército y parte del desfile aéreo. Finalmente la bandera tuvo que llegar por tierra y la Formación Mirlo, que con sus aviones Pilatus iba pintar el cielo vigués con los colores de la bandera española, tuvo que cancelarse.

Pero los inconvenientes, no habían hecho más que empezar. Durante el solemne izado de la bandera, mientras sonaba el himno nacional y se disparaban las 21 salvas de artillería, un fallo en el enganche superior del mástil, según confirmó el Ministerio de Defensa, provocó que la enseña se desprendiera y cayera al suelo ante la mirada atónita del Rey, que no daba crédito, de las autoridades y de los miles de asistentes congregados. Finalmente la Guardia Real recogieron la bandera para evitar que permaneciera en el suelo más de unos instantes, para depositarla finalmente sobre una bandeja ceremonial, sin repetir el izado. A pesar de los contratiempos, que esperemos que no sean una señal, el desfile terrestre se desarrolló con normalidad.

Para este acto, el Rey lució el uniforme del Ejército de Tierra, mientras que la princesa Leonor llevaba el uniforme de alumna de la Academia General del Aire y del Espacio en el que llevaba dos aves bordadas, distintivo que la identifica como alumna de cuarto curso de la Academia del Aire y la banda de la Orden de Carlos III, de color azul, y que es una de las máximas distinciones civiles, habitual en los grandes actos de la Corona.

En cuanto a la reina Letizia, su estilismo no convenció. Si ya no me gustó el vestido cuando lo estrenó en la Fiesta nacional de 2023 porque me recordaba a la funda de un colchón setentero, hoy menos. Y eso que Juan Vidal tiene prendas muy bonitas, pero este no es uno de ellos. Tampoco me ha gustado cómo llevaba el pelo, que no se veía muy allá y menos con esa diadema que le he ha dado por ponerse ahora, ni las sandalias, las mismas que el año pasado. Ya sabemos que los actos castrenses le aburren soberanamente, pero es que no entiendo como para un acto de un aniversario de un medio de comunicación se ponga el valioso collar de chatones y los pendientes de las joyas de pasar, y para un acto tan relevante como es este, aparezca con esta dejadez y desidia. Desacierto total.

El lunes 1 de junio el Rey recibió en el Palacio de la Zarzuela al príncipe Alberto de Mónaco durante un viaje oficial con motivo del 150.º aniversario del establecimiento de la primera misión diplomática entre ambos países. Tras esta primera toma de contacto, la reina Letizia y Charlene de Mónaco, se reencontraron en el pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico, donde tendrán la oportunidad de recorrer las exposiciones VIII Foro de los Artistas de Mónaco y Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida.

La Reina apostó por un vestido que estrenó en agosto del año pasado en la clausura de la 15ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest en el Centro Cultural La Misericordia de Mallorca. Un modelo midi confeccionado en lino japonés que cuenta con un patrón estratégico para realzar la figura, puesto que se ciñe a la cintura mediante un corsé de algodón y cortes muy estudiados que resultan de lo más estilizadores y firmado por la casa italiana Mantú. En cuanto a los accesorios, ha recuperado el llamativo brazalete de Suma Cruz que estrenó precisamente cuando le vimos este vestido por primera vez, así como los pendientes a juego, todo de la colección 'Acacia'.

Por su parte, Charlène optó por un vestido de guipur de Óscar de la Renta en color azul con el que estaba muy favorecida. Con el color quiso hacer un homenaje a la reina Victoria Eugenia, que fue la madrina de bautizo del príncipe Alberto de Mónaco y de Felipe VI.