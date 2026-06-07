La Familia Real, la del Rey y el resto de invitados a la misa del Corpus con León XIV

Son muchas las anécdotas que he podido vivir en estos primeros dos días de la visita apostólica de León XIV a nuestro país. Unos días intensos que me han permitido vivir en primera persona y en lugar privilegiado lo que es una visita apostólica.

De la jornada de bienvenida, lo más curioso fue ver al Papa pasando revista con Felipe VI en el Patio de la Armería del Palacio Real. Y es que no hay que olvidar que León XIV, además de ser el líder espiritual de 1.500 millones de personas, es el jefe de Estado del Vaticano.

En este primer día pudimos ver a la reina Letizia haciendo uso del privilegio de blanco como soberana católica y recibiendo al Papa con una marcada (y correcta) reverencia y el tradicional ademán de besarle el anillo. También a la princesa Leonor y la infanta Sofía junto a un Papa por segunda vez en su vida, ambas vestidas de negro y cumpliendo con el protocolo.

Una recepción donde los Reyes se mostraron cercanos y afectuosos y donde obsequiaron al Papa con dos libros, una colección de monedas y un lote de productos gourmet asturianos de los que seguramente el Papa hará un buen uso, ya que es de buen comer.

Los Reyes, además, conocedores de que León XIV es un gran melómano, le sorprendieron con una actuación de la Escolanía del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, agustinos como el Papa, que interpretaron el Ave María de Franz Biebl y Tu es Petrus de Palestrina.

El domingo, que se ha celebrado la solemnidad del Corpus Christi, los Reyes y sus hijas recibieron al Papa en la puerta de la Galería de Cristal, para participar en la entrega de las Llaves de Oro de la ciudad a León XIV.

La Reina ha vuelto a usar el privilegio de blanco, mientras que sus hijas han seguido el protocolo de vestimenta recomendado para actos exteriores, optando por colores como el azul o el aguamarina.

La infanta Elena después de comulgar

Frente al altar, en la zona reservada para autoridades y sacerdotes que han concelebrado la misa junto al Papa, y más concretamente en la zona A, estaba la familia del Rey. La infanta Elena, de color azul marino, y la infanta Cristina, vestida de negro, han llegado a Cibeles un poco antes de las nueve de la mañana. La infanta Elena acompañada de su hija Victoria Federica y el novio de esta, Jorge Navalpotro, mientras que la infanta Cristina iba acompañada por sus hijos Juan, con su novia Sophie Khan en la que ha sido su primera aparición juntos en España, y sus hermanos Irene, Pablo Urdangarin con su novia Johana Zott, y Miguel con Olimpia Beracasa.

La infanta Cristina después de la Comunión

También se encontraba con ellos la prima del Rey, Simoneta Gómez-Acebo, así como Pedro de Borbón-Dos Sicilias con su mujer Sofía Landaluce acompañados de sus hijas pequeñas, así como Cristina de Borbón-Dos Sicilias con su marido, Pedro López-Quesada. Cerraba el grupo su hija Victoria con su marido Enrique Moreno de la Cova, y María Zurita con su hijo, Carlitos. Junto a ellos también se encontraban Lucas Urquijo y Teresa Moreno, padres de Teresa Urquijo, esposa del alcalde de Madrid, que han acudido acompañados de su hijo, Juan.

En la misma zona estaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida con su mujer, que ha compartido fila con Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y los presidentes autonómicos Jorge Azcón y Marga Prohens, acompañados de sus respectivas parejas.

El porqué estaban situados en primera fila tiene una explicación muy sencilla. El altar medía 55 metros de ancho por 20 de fondo y estaba a cinco metros de altura, lo que impedía la visión del Papa desde las primeras filas. Por ese motivo se decidió colocarles centrados a partir de la séptima fila, para una mejor visibilidad.

No han sido los únicos rostros conocidos en esta zona. No han faltado ni Diego Pablo Simeone ni Carla Pereyra, que llegaron en el autobús de invitados por el Ayuntamiento de Madrid, ni el DJ y productor Carlos Jean. Ambos estuvieron compartiendo fila con Cuca Gamarra, Carmen Fúnez y Juan Bravo. Ya en la zona B se encontraban Antonio Garamendi e Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que saludaron cariñosamente a Jaime Mayor Oreja, José María Aznar que iba acompañado de su mujer, Ana Botella, José María Álvarez del Manzano o Alberto Ruiz-Gallardón, con su mujer, Mar Utrera.

Mientras el Papa procesionaba con la custodia por las calles de Madrid, los Reyes permanecían en el altar mientras departían con las familias que han hecho las ofrendas, y donde les confesaban lo nerviosos y emocionados que habían estado durante el día.

Antes de subirse al coche oficial que le ha trasladado hasta la Nunciatura, el Papa mantuvo una conversación con Felipe VI, donde le ha comentado la acogida que ha tenido su visita a la capital. "Madrid ha respondido bien, ¿eh?", le ha comentado el Rey a León XIV, quien ha respondido con una amplia sonrisa y asintiendo con la cabeza, antes de marcharse.