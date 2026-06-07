Los Reyes y sus hijas arropan a León XVI en la misa del Corpus en Cibeles

Segunda jornada del papa León XIV en Madrid donde el Pontífice ha presidido uno de los actos más importantes y esperados de toda su visita: la misa del Corpus Christi que ha tenido lugar en la plaza de Cibeles.

Una misa en la que ha estado presente la Familia Real, que ha ocupado un lugar reservado para ellos en la zona del altar.

Poco antes de las 10 de la mañana, Don Felipe, Doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han recibido a León XIV en la puerta de la galería del Palacio de Cibeles, donde han estado presentes en la entrega de la Llave de Oro de Madrid al Pontífice.

Para esta segunda jornada, la reina Letizia ha vuelto a hacer gala del 'privilegio de blanco' y ha lucido un vestido midi en crepé y botones en la parte del cuerpo rematado con cinturón del mismo color de Self-Portrait. Lo ha combinado con unos pendientes largos de diamantes y perlas australianas de Ansorena que tiene desde 2006, y zapatos y bolso blancos de Magrit.

Por su parte, la princesa Leonor ha lucido un vestido en azul celeste de largo midi, de silueta recta y escote tipo bardot rematado por una pieza superpuesta. Se trata del modelo Lauren de Hannibal Laguna White, aunque con modificaciones. Lo ha acompañado con unos zapatos azules de tacón sensato y lazos en el empeine de Carolina Herrera, bolso de la misma firma y unos pendientes de oro blanco, diamantes y topacio azul de la firma Luzz, que ya había llevado en otras ocasiones.

La infanta Sofía se ha decantado por un traje-pantalón fluido, con americana ligeramente desestructurada con solapas clásicas y cierre cruzado, con top blanco debajo y pantalón de talle alto de la firma Mirto. Lo ha combinado con unos zapatos en color beige.