Kate Middleton coincide con su primer novio, Rupert Finch, en una boda real

El enlace matrimonial entre Peter Phillips y Harriet Sperling, acontecido el pasado 6 de junio en el condado de Gloucestershire, consiguió congregar a una amplísima representación de la familia real británica. Entre el destacado listado de asistentes no faltaron los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, pero las miradas de los cronistas y seguidores de la realeza se dirigieron también hacia una figura del pasado sentimental de la princesa que no pasó en absoluto desapercibida: Rupert Finch.

Este encuentro en la esfera pública ha resultado cuanto menos llamativo debido a que Finch consta en los registros biográficos como uno de los primeros novios conocidos de Kate Middleton, un noviazgo que tuvo lugar mucho antes de que irrumpiera en su vida el hijo del actual monarca, el rey Carlos III. De hecho, el abogado se erige en la actualidad como una de las escasas exparejas de la princesa de Gales que continúan formando parte, de una u otra manera, de los círculos sociales más estrechos y cercanos a los Windsor.

La esperada boda entre Phillips y Sperling tuvo como escenario religioso la Iglesia de All Saints, ubicada en la localidad de Kemble, en Gloucestershire. El servicio religioso contó con la presencia institucional y familiar de miembros de primer orden de la corona, destacando la asistencia del propio rey Carlos III junto a Camila, además de los citados príncipes de Gales. Una vez concluida la ceremonia eclesiástica, los invitados se trasladaron a una recepción posterior celebrada en Gatcombe Park, la residencia campestre vinculada históricamente a la princesa Ana.

A este escenario acudió Rupert Finch en compañía de su esposa, mientras que Kate Middleton hizo su entrada al recinto junto a su marido, el príncipe Guillermo. Aunque los medios de comunicación señalaron que no trascendieron detalles concretos sobre si existió una conversación directa entre ambos, ni se cuenta con imágenes que inmortalicen un encuentro de carácter privado, la mera coincidencia de sus presencias en el mismo evento supuso un curioso viaje al pasado para la princesa de Gales.

Más allá de cualquier atisbo de polémica o especulación, este episodio viene a confirmar una realidad que los analistas que siguen de cerca el día a día de la realeza británica sostienen desde hace años: Kate Middleton ha sabido mantener una relación de absoluta cordialidad con personas que ocuparon un lugar importante en su pasado. En ese contexto, Rupert Finch, aquel estudiante de Derecho que compartió con ella una breve pero intensa historia de amor antes de que apareciera el príncipe Guillermo, sigue manteniéndose como una de las figuras más discretas y respetuosas de ese capítulo previo a la inserción de la futura reina en la vida oficial de la institución monárquica.

De las aulas de St Andrews a la madurez en el entorno de los Windsor

Para comprender el origen de este vínculo es necesario remontarse al año 2001, momento en que Rupert Finch conoció a Kate Middleton en las aulas de la prestigiosa Universidad de St Andrews, el mismo e histórico centro universitario escocés donde la futura princesa coincidiría poco tiempo después con el príncipe Guillermo. Cuando comenzaron a salir, Kate acababa de ingresar en la institución como alumna de primer curso, mientras que Finch ya era un estudiante veterano de la carrera de Derecho que se encontraba finalizando sus estudios universitarios.

De acuerdo con lo publicado de forma continuada por los tabloides británicos, ambos mantuvieron una relación sentimental que se calificó de breve, con una duración de menos de un año, y que estuvo caracterizada en todo momento por la máxima discreción, permaneciendo totalmente alejada de cualquier tipo de foco mediático. En aquella época de estudiantes, nadie en el campus ni en su entorno imaginaba que aquella joven de primer año acabaría convirtiéndose con el tiempo en la futura reina consorte del Reino Unido. En las crónicas universitarias, Finch era considerado un joven sumamente atractivo, deportista y con una gran popularidad entre el alumnado. Incluso, algunos medios de comunicación de la época llegaron a señalar que, atendiendo estrictamente a su origen social y a su entorno familiar, representaba una pareja mucho más natural y predecible para Kate Middleton que un heredero directo al trono británico.

La ruptura de la relación sentimental se produjo de mutuo acuerdo y de manera totalmente amistosa. Poco tiempo después del cese del noviazgo, Kate comenzó a estrechar y consolidar su amistad con el príncipe Guillermo, una conexión académica y personal que acabaría transformándose con los años en una de las historias de amor más seguidas, analizadas y comentadas de la realeza a nivel internacional.

A diferencia de lo que ha ocurrido con otras figuras que han estado relacionadas tangencialmente con los miembros de la familia real, Rupert Finch adoptó la postura firme de no intentar sacar ningún tipo de partido o beneficio mediático de aquella antigua relación de juventud. De hecho, cuando en el año 2006 diversos periodistas e investigadores intentaron abordarlo para preguntarle detalles sobre su noviazgo con Kate, él zanjó la cuestión respondiendo de forma tajante que se trataba de un asunto estrictamente privado y que jamás hablaría públicamente de ello. Desde ese momento, ha mantenido una política de perfil extremadamente bajo ante los medios. Esta férrea discreción explica el motivo por el cual su nombre apenas había vuelto a figurar en los titulares de la prensa internacional, hasta que los guionistas de la serie televisiva The Crown rescataron su figura en una de sus últimas temporadas, presentándolo formalmente ante el gran público como uno de los primeros romances de la entonces estudiante universitaria Kate Middleton.

Lo que resulta verdaderamente llamativo para los observadores reales es que Finch nunca llegó a desaparecer del todo del entorno social en el que se mueve la princesa de Gales. El mejor ejemplo de ello se produjo cuando Guillermo y Kate contrajeron matrimonio en la Abadía de Westminster en abril del año 2011, una cita histórica en la que Rupert figuró formalmente dentro de la lista oficial de invitados al enlace. Cabe destacar que no fue el único ex que estuvo presente en la abadía aquel día, ya que tanto el príncipe Guillermo como Kate Middleton tomaron la decisión de invitar a algunas de sus antiguas parejas sentimentales, lo que supuso una clara muestra de la normalidad, madurez y naturalidad con la que ambos consiguieron gestionar sus respectivas relaciones pasadas. Ese gesto público dejó en evidencia que no existía ningún tipo de conflicto subyacente entre ellos y que la relación actual seguía siendo plenamente cordial dentro de los exclusivos y reducidos círculos sociales de la alta sociedad británica.

En lo que respecta a su vida actual, Rupert Finch contrajo matrimonio en el año 2013 con lady Natasha Rufus Isaacs, una aristócrata británica que además es conocida por ser la cofundadora de la prestigiosa firma de moda Beulah London. Como detalle curioso de esta unión, la propia Kate Middleton ha lucido en numerosas ocasiones públicas prendas confeccionadas por esta marca, convirtiéndose de manera involuntaria en una de sus mejores embajadoras y apoyos de cara al mercado internacional. En el plano familiar, la pareja ha consolidado su proyecto de vida con el nacimiento de sus tres hijas, mientras que en el terreno puramente profesional, Finch desarrolla una sólida carrera como abogado especializado en el sector del asesoramiento empresarial, prestando sus servicios jurídicos a diversas compañías pertenecientes a distintos sectores industriales y comerciales del país.