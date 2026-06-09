Las 48 horas que lo cambiaron todo: el Rey recuerda en un documental a Miguel Ángel Blanco

Felipe VI ha participado en un documental que llegará a Netflix el 10 de julio con el título Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo sobre el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, cometido en julio de 1997 a manos de ETA. Un documental que se estrena coincidiendo con los 29 años de la muerte del joven, los mismos que tenía Miguel Ángel en el momento de su asesinato.

El documental es el resultado de un "exhaustivo trabajo periodístico, de investigación y documentación" desarrollado durante meses en el que se reconstruyen las 48 horas que marcaron el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a partir de fuentes vivas y más de 180 horas de material de archivo. Para ello, el equipo ha consultado "más de 30 fuentes audiovisuales nacionales e internacionales, decenas de periódicos nacionales e internacionales, así como fuentes institucionales, educativas y diversos archivos y bibliotecas".

En un avance de poco más de un minuto de duración que ha hecho público la plataforma Netflix este martes 9 de junio, aparece el propio Felipe VI recordando aquellos días del mes de julio que lo cambiaron todo y que permanecen en la memoria de todos los españoles.

"Todos nos acordábamos de dónde estábamos, qué hacíamos, qué sentíamos. Pienso en aquello y me entra la misma tristeza, la misma indignación", dice el Rey ante las cámaras, sentado en su despacho del Palacio de la Zarzuela.

Tal y como informa Netflix, se trata de un documental que recoge 30 testimonios de muchas personas que fueron protagonistas, desde periodistas que estaban en primera línea de la noticia a las figuras institucionales de diversos partidos políticos que tuvieron un papel clave en la movilización social y política durante aquellos días, como el presidente del Gobierno José María Aznar, quien fuera ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, el alcalde de Ermua, Carlos Totorica o María del Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel y que es senadora del PP en la actualidad, así como amigos y compañeros de Miguel Ángel Blanco, compañeros de trabajo o miembros del operativo policial.

Netflix también destaca que el documental incorpora por primera vez en 29 años el testimonio de personas que realizaron gestiones activas para intentar impedir el asesinato de Miguel Ángel Blanco y salvar su vida mediante contactos con miembros de ETA como María José Gurrutxaga y Patxi Zabaleta. Según la plataforma, aunque hasta ahora se había hablado de la posibilidad de que estos intentos hubieran existido, "nunca sus protagonistas lo habían contado abiertamente ni habían sido confirmados por fuentes oficiales".

También se subraya el papel de Jon Sistiaga junto a Juanjo López que permite al espectador recorrer aquellas jornadas a través de "múltiples voces que las vivieron en primera persona", contando además con la visión de alguien que estuvo presente cuando ocurrieron los hechos.