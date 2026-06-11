Países Bajos ha recibido la visita del presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier y la primera dama, Elke Büdenbender. El Palacio Real de Ámsterdam fue el escenario de un banquete de Estado donde la reina Máxima deslumbró con la tiara y los diamantes más espectaculares de la dinastía Orange-Nassau y la princesa Amalia lució la tiara de las Estrellas.

La reina Máxima lució un espectacular broche de perlas y diamantes rosados, que originalmente perteneció a la zarina María Fiódorovna de Rusia, esposa del zar Alejandro III y madre de Ana Pávlovna Románov, reina consorte de los Países Bajos por su matrimonio con el rey Guillermo II y que aportó a la Corona neerlandesa una de las dotes más importantes de la historia. Una pieza conocida como devant de corsage de diamantes y que es desmontable. Originalmente tiene perlas y cadenas colgantes, pero la reina únicamente ha lucido el lazo de diamantes en la parte superior.

Para la cena de gala, optó por lucir la histórica tiara de zafiros, una de las joyas más preciadas del joyero real. Se trata de una pieza creada en 1881 por la Maison van der Stichel, y que el rey Guillermo III regaló a su segunda mujer, la reina Emma. Se trata de una tiara que forma parte de un espectacular aderezo formado por varias piezas de diamantes y zafiros. Está compuesta por 33 zafiros de Ceilán de color azul intenso en el que destaca el zafiro central, o zafiro Stuart de 40 quilates perteneciente a la Casa de Orange desde el siglo XVII, que se acompaña de 655 diamantes.

La reina Emma utilizó la tiara en ceremonias solemnes y retratos oficiales, como su hija la reina Guillermina, la reina Juliana o la reina Beatriz. La reina Máxima decidió llevarla el día de la coronación de Guillermo Alejandro, en abril de 2013 como rey de los Países Bajos. La última vez que la había llevado fue en octubre del año pasado durante la proclamación de los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo y Estefanía.

Por su parte, Amalia, princesa de Orange, ha recuperado una de las tiaras más especiales, la tiara de las Estrellas, la misma con la que debutó con tiara a nivel internacional durante la celebración de la mayoría de edad de Ingrid de Noruega. Además, es la pieza que llevó su madre para pronunciar su 'sí, quiero' al rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos.

Se trata de una tiara formada por una estructura de oro blanco con incrustaciones de diamantes, de la que emergen cinco motivos con forma de estrella de diez puntas con diamantes. Fue confeccionada en 1965 y fue la elegida por la reina Beatriz en su coronación en 1980.