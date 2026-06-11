Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, ingresado en el hospital

Corren tiempos difíciles para la **Familia Real** de Noruega, que parece no levantar cabeza desde hace tiempo.

La situación de la princesa Mette-Marit, que padece fibrosis pulmonar, se ha agravado tanto que si no recibe un trasplante de pulmón (en cuya lista de espera ya ha sido incluida) los médicos no le pronostican más de un año de vida, un agravamiento que supuso que la princesa Ingrid Alexandra regresara de Australia, donde está estudiando, para poder estar cerca de su madre.

A toda esta situación se le añade la preocupación por Marius Borg, que se encuentra en prisión preventiva a la espera de recibir la sentencia el próximo lunes 15 de junio a las 08:30, después del juicio al que fue sometido donde estaba acusado de cerca de cuarenta delitos, incluidas cuatro supuestas violaciones.

Ahora, según cuenta el portal noruego Dana Press, el joven de 29 años está ingresado en el hospital por motivos que todavía se desconocen. Marius fue visto accediendo a la clínica por su propio pie, mientras fumaba un cigarrillo a las puertas del edificio antes de entrar e iba acompañado de varios agentes de policía. Su abogado, René Ibsen, ha declarado al periódico Se og Hør: "No tengo ningún comentario".

Esta noticia se produce después de que el Tribunal de Apelación rechazara la salida de prisión de Marius, quien solicitó el arresto domiciliario para poder estar cerca de su madre. "No se puede considerar que las dificultades que afronta durante su detención sean diferentes de las que sufren otros detenidos con padres o familiares cercanos gravemente enfermos", señaló la Corte en su auto, destacando que "ha tenido un problema de drogadicción extenso y de larga duración", poniendo el foco en la alta posibilidad que tenía Marius de recaer y volver a delinquir.