Muere la princesa Bajrakitiyabha y agrava la compleja sucesión de la monarquía tailandesa

La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia, primogénita del rey Vajiralongkorn y conocida afectuosamente como Bha, falleció a los 47 años la tarde del jueves 11 de junio en el Hospital Chulalongkorn de Bangkok, de la Cruz Roja Tailandesa. La noticia fue difundida oficialmente por la Casa Real este viernes, poniendo fin a un periodo de un año y medio en el que la princesa permaneció hospitalizada a raíz de un problema cardíaco sufrido en diciembre de 2022.

El deterioro de la salud de la princesa comenzó el 14 de diciembre de 2022, cuando perdió el conocimiento mientras entrenaba a sus perros para una competición en la ciudad de Nakhon Ratchasima. Según la explicación oficial, la princesa perdió el conocimiento afectada por una bacteria micoplasma que provocó la inflamación del corazón y una alteración grave del ritmo cardíaco.

En mayo pasado, tras 18 meses hospitalizada, la Casa Real informó que la princesa era tratada por una grave infección causada por la inflamación del intestino grueso, detectada en abril, y que presentaba hipotensión, arritmia y coagulación sanguínea. A pesar de la atención minuciosa y constante del equipo médico, su estado empeoró progresivamente hasta el jueves 11 de junio, a las 19:48, hora local, cuando falleció.

"Su Majestad el Rey ha ordenado a la Oficina de la Casa Real que organice los ritos funerarios con los más altos honores, conforme a la tradición real. El féretro será instalado en el Salón del Trono Pimarn Rattaya, dentro del Gran Palacio", reza el comunicado de la Casa Real tailandesa.

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Diplomática de carrera y durante años la figura más activa y carismática de la familia real, la princesa encarnó el rostro más institucional y humanitario de la Casa Real tailandesa. Contaba con un destacado historial académico, incluyendo estudios de posgrado en la Universidad de Cornell. Tras completarlos ejerció en la Fiscalía General de Tailandia y ocupó la presidencia del consejo asesor especial del Instituto de Justicia de Tailandia, entidad adscrita a las Naciones Unidas.

Impulsó proyectos como 'Inspiración', en apoyo a mujeres encarceladas, y la Fundación Princesa junto a su madre, enfocada en zonas rurales y víctimas de desastres. Entre 2012 y 2014 fue embajadora de Tailandia en Austria. En 2021, Bajrakitiyabha dejó su cargo de fiscal para desempeñar el puesto de jefa de mando —con rango de general— en el Cuerpo de Seguridad de la Casa Real.

La muerte de Bajrakitiyabha representa una pérdida significativa para la monarquía tailandesa, con una compleja línea sucesoria marcada por la exclusión de varios hijos del actual monarca y las dudas existentes en torno al heredero masculino. Bajrakitiyabha era la hija mayor del rey Vajiralongkorn y una figura relevante en el debate sobre la futura sucesión al trono. A pesar de que el rey tiene siete hijos de cuatro uniones distintas, aún no se ha designado un sucesor o sucesora.

Entre las primeras muestras de condolencias se encuentra la enviada por el rey y la reina de Bután, Jigme Khesar y Jetsum Pema, quienes destacaron el compromiso de la princesa con el servicio público y su dedicación al bienestar de los ciudadanos tailandeses.