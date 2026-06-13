La Familia Real, excelentes anfitriones de León XIV en España

El viaje del papa León XIV a nuestro país nos ha dejado muchos momentos solemnes, distendidos y también que la Familia Real ha sido la anfitriona perfecta del Santo Padre.

Tras la recepción en el aeropuerto por parte de los Reyes, donde pudimos ver a la reina Letizia haciendo uso del privilegio de blanco, tuvo lugar la recepción oficial de bienvenida en el Palacio Real de Madrid con todos los honores y que nos dejó la imagen curiosa del Papa pasando revista junto a Felipe VI en el Patio de la Armeria.

Allí fue el momento en el que se encontraron los Reyes con el Papa, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Para las hijas de los Reyes se trataba de la segunda vez que se encontraban con un Papa, aunque en una circunstancia muy distinta a la de aquel primer encuentro con Benedicto XVI, cuando apenas eran niñas.

En esta ocasión, la heredera al trono y su hermana acudieron como integrantes activas de la agenda oficial de la Casa Real, reforzando el protagonismo que ambas están adquiriendo en los actos de Estado. Su presencia no ha pasado inadvertida especialmente por la elección de unos estilismos coordinados que respondían fielmente a las exigencias del protocolo vaticano.

Tras acceder al Palacio real por la escalera principal, se encontraron en el salón Gasparini y de ahí, se dirigieron al Salón de Columnas donde tuvo lugar el discurso del Rey y el primer discurso del Papa en España, y en la que el Rey apeló al vínculo histórico entre España y la fe: «La fe católica está enraizada en nuestro país y sin ella nuestra historia y nuestra cultura no se entenderían».

Al concluir el acto oficial, los Reyes sorprendieron al Papa con una visita a la Capilla Real, donde la Escolanía del Escorial interpretó el Ave María de Franz Biel y el Tu es Petrus de Palestrina. A su llegada, el Pontífice también pudo ver los tapices de ‘Los hechos de los Apóstoles’, obra de Rafael del siglo XVI, adquiridos por Felipe II. El guiño fue deliberado y muy celebrado: la Escolanía del Escorial es una institución fundada por los agustinos, la orden religiosa a la que pertenece León XIV, y que a buen seguro el Papa agradeció ya que es un gran melómano.

El domingo 7 de junio fue el gran acto de masas. Más de un millón trescientas mil personas nos congregamos en las calles de Madrid para estar presentes en la misa del Papa León XIV en la plaza de Cibeles. El Papa hizo su entrada oficial minutos antes de las diez de la mañana, y en el Palacio de Cristal del Ayuntamiento le esperaban Don Felipe y Doña Letizia, acompañados por Leonor y Sofía, y el alcalde Almeida, donde han estuvieron presentes en la entrega de la Llave de Oro de Madrid al Pontífice.

En la misa concelebraron 1.600 sacerdotes, cifra excepcional incluso para una celebración papal al aire libre, y junto al Pontífice estuvieron cerca de 150 cardenales, arzobispos y obispos. Los Reyes y sus hijas siguieron la liturgia con absoluto respeto desde su lugar de honor, con los misales en la mano. Mientras el Papa procesionaba con la custodia por las calles de Madrid, los Reyes permanecieron en el altar mientras departían con las familias que han hecho las ofrendas, y donde les confesaban lo nerviosos y emocionados que habían estado durante el día.

Antes de subirse al coche oficial que le trasladó hasta la Nunciatura, el Papa mantuvo una conversación con Felipe VI, donde le ha comentado la acogida que ha tenido su visita a la capital. "Madrid ha respondido bien, ¿eh?", le ha comentado el Rey a León XIV, quien ha respondido con una amplia sonrisa y asintiendo con la cabeza, antes de marcharse.

El lunes fue el turno para la Reina Sofía, que ha conocido a un total de siete Papas contando al actual. Aunque no formaba parte de su agenda oficial de este lunes, el Pontífice ha abierto las puertas de la Nunciatura Apostólica para recibirla en una audiencia en la que estuvo acompañada de la infanta Elena, la infanta Cristina, Victoria Federica de Marichalar, Pablo y Miguel Urdangarin.

La reina Sofía, visiblemente contenta le comentó "Encantada de conocerle". Allí mantuvieron una conversación amena y distendida. "Esta mañana en el Congreso ha sido tan necesario, tan bonito…" señaló la infanta Cristina, mientras que doña Sofía apostilló que había sido "impresionante". Por su parte, Victoria ha resaltado que "se necesitaba"..

Horas después, la reina Sofía estuvo presente en La Almudena, donde se celebró una oración y un homenaje a la patrona de la ciudad, donde el Papa concedió a la virgen la Rosa de Oro, una de las distinciones más antiguas y prestigiosas, instaurada en 1049. Hizo uso del privilegio de blanco por primera vez en la historia con pantalones, como reina católica que es y como le corresponde.