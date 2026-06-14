Carlos Gustavo y Silvia de Suecia: 50 años del cuento de hadas que sobrevivió a los escándalos

Estocolmo se ha vuelto a vestir de gala este sábado para celebrar las bodas de oro de los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia. Una historia de más de cincuenta años de relación que comenzó como un auténtico cuento de hadas, y que ha estado marcada por las constantes infidelidades del rey.

Silvia Renate Sommerlath trabajaba como intérprete y jefa de protocolo en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Fue allí donde conoció a Carlos Gustavo, con el que mantuvo un noviazgo que intentaron mantener en secreto hasta que Carlos Gustavo ascendió al trono con 27 años tras la muerte de su abuelo en 1973. El monarca declararía años después que, nada más verla, su cabeza le hizo click, incluso la propia Silvia contó en un documental que él no disimuló nada cuando se puso a observarla desde la distante grada que ocupaba a través de unos prismáticos.

Se casaron el 19 de junio de 1976 en la Catedral de San Nicolás, donde la novia lució un vestido de Marc Bohan para Christian Dior y una de las tiaras más importantes de los Bernadotte, que Napoleón regaló a Josefina: la tiara de los Camafeos. El matrimonio tuvo tres hijos, Victoria, Carlos Felipe y Magdalena, aunque los rumores de infidelidades por parte del monarca nunca cesaron.

La polémica llegó en 2010 cuando el libro El monarca reticente, de Thomas Sjöberg, detallaba sus amoríos y romances como el que mantuvo con la cantante Camila Henemark, incluso sus frecuentes visitas a clubes nocturnos.

Carlos Gustavo hizo un acto de contrición público con el que intentó salvar la Corona sueca declarando que "no he leído el libro, pero sí algunos titulares que no han sido agradables. He hablado con mi familia y con la reina. Pasamos página y miramos adelante porque estos asuntos ocurrieron hace mucho tiempo". Y pasaron página, porque la reina Silvia le perdonó.

El propio rey quiso agradecer a su mujer su compromiso con la concesión de la Medalla de la Orden de los Serafines, la más alta condecoración de Suecia destinada a quienes trabajan de forma sobresaliente por el país, y que apenas se ha concedido una veintena de veces en el último medio siglo. Y es que la reina Silvia es uno de los miembros de la Familia Real que goza de mayor popularidad entre los suecos en una institución que cuenta con siete de cada 10 ciudadanos satisfechos según encuestas recientes.

Para celebrar estos cincuenta años, tuvo lugar un Te Deum de acción de gracias en la Capilla Real del Palacio de Estocolmo a la que acudieron los reyes, sus hijos y nietos, a excepción de la princesa Estelle, hija mayor de los príncipes Victoria y Daniel.

La reina Silvia estaba muy favorecida con un traje de falda y chaqueta rojo, si bien una de las más elegantes fue la princesa Magdalena, con un conjunto blanco y pamela del mismo color. El príncipe Carlos Felipe volvió a llevar a su hija, la pequeña Ines, mientras que su mujer, la princesa Sofía, destacó con un conjunto rosa chicle. Por su parte, la princesa heredera Victoria optó por un conjunto amarillo mantequilla, uno de los colores de la temporada.

Una celebración a la que asistieron representantes de otras casas reales como la princesa Takamado de Japón; los príncipes Alejandro y Catalina de Serbia con su hijo el príncipe Felipe y su mujer Danica; la princesa Benedicta de Dinamarca que acudió acompañada de su hijo mayor Gustavo de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, y su esposa, Carina Axelsson o el príncipe Leopoldo de Baviera. Tampoco faltó la princesa Cristina de Suecia, una de las dos hermanas del rey, y su esposo, Tord Magnuson.

Tras la ceremonia religiosa tuvo lugar un paseo en barco en la icónica lancha real Vasaorden frente al Palacio Real, y después, un concierto en el Jardín Real organizado por el Ayuntamiento. Después tuvo lugar otro concierto conmemorativo en la Ópera Real de Suecia donde la reina Silvia se emocionó cuando interpretaron la canción Dancing Queen de ABBA, que compusieron el mismo año que los reyes contrajeron matrimonio.

Posteriormente tuvo lugar una cena en el Palacio Real a la que acudieron familiares y amigos de los reyes Carlos Gustavo y Silvia. Antes de comenzar esa cena, los reyes posaron con sus hijos, nietos, yernos y nuera.