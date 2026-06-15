Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, condenado a cuatro años de cárcel

El Tribunal de Distrito de Oslo ha dictado sentencia este lunes contra Marius Borg, de 29 años y primogénito de la princesa Mette-Marit de Noruega. A las 08:30 se ha celebrado la vista en la que el juez Jon Sverdrup Efjestad ha leído una sentencia de 128 páginas en la sala 250 del Palacio de Justicia de Oslo.

La Justicia ha decidido imponerle cuatro años de prisión, una pena inferior a la que solicitaba el Ministerio Público. La Fiscalía había reclamado siete años y siete meses de reclusión por un total de cuarenta delitos. Sin embargo, el juez ha determinado su absolución respecto a las dos principales acusaciones de violación y agresión sexual. También ha sido absuelto de cualquier reclamación por daños y perjuicios contra las mujeres que le acusaban. Finalmente, la condena se fundamenta en su culpabilidad por tráfico de drogas y conducción temeraria, lo que conlleva además la retirada definitiva de su carné de conducir.

En el caso de la chica que estuvo con Marius en el Palacio de Skaugum, la sentencia considera probado que la mujer agredida sexualmente estaba dormida. "Tenía los ojos cerrados, permanecía en la misma posición durante un rato y no mostraba reacciones al tacto ni a la estimulación. No emitía sonidos ni realizaba movimientos que indicaran que estaba despierta", ha leído el magistrado. Sin embargo, el tribunal ha llegado a la conclusión de que existe una duda razonable. "No existen pruebas que confirmen que la víctima se despertó al tener relaciones sexuales con el acusado" ya que hace hincapié en una nota que la mujer escribió después del incidente, en la que calificó el encuentro como "bueno y agradable", aunque durante el interrogatorio, calificó dicho encuentro de "incómodo y extraño".

El procesado se encuentra en prisión preventiva desde principios de febrero. La lectura del fallo judicial se ha llevado a cabo sin su presencia física en la sala del tribunal. Borg ha tenido que seguir la sesión a través de una videollamada desde el centro penitenciario masculino de máxima seguridad de Ila, situado a escasos doce kilómetros de la capital noruega. Semanas atrás, el joven tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario tras sufrir una crisis médica, aunque posteriormente regresó a su celda para continuar cumpliendo la medida cautelar.

Este fallo judicial coincide con una situación familiar compleja para la Casa Real, debido al agravamiento del estado de salud de la madre del condenado. La esposa del heredero al trono padece una fibrosis pulmonar crónica diagnosticada en el año 2018, una dolencia que ha empeorado recientemente. En sus últimas apariciones públicas se ha hecho evidente la necesidad de usar asistencia de oxígeno para respirar con normalidad. Diversas informaciones médicas apuntan a que se encuentra a la espera de un trasplante de pulmón para tratar su afección.

Debido a estas circunstancias, la defensa del joven solicitó recientemente un permiso de salida provisional para que pudiera visitar a su madre. No obstante, las autoridades judiciales denegaron la petición pocos días antes de que se conociera la absolución parcial de los cargos de mayor gravedad. Ahora, tras la emisión del dictamen definitivo por parte del tribunal noruego, los abogados del acusado estudian la posibilidad de interponer un recurso de apelación para intentar rebajar la pena relacionada con los estupefacientes y las graves infracciones de tráfico.